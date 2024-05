Andrea Pucci al Teatro Verdi di Montecatini

Montecatini Terme (Pistoia), 17 maggio 2024 – Si preannuncia un viaggio nel divertimento “C’è sempre qualcosa che non va”, lo spettacolo portato in scena da Andrea Pucci questa sera e domani sera, a partire dalle 21, al Teatro Verdi di Montecatini Terme. Una rappresentazione interattiva, con il pieno coinvolgimento del pubblico, un’esibizione frizzante, entusiasta, persino caustica accompagnata da una band, un evento tutto da scoprire. Andrea Baccan, in arte Pucci, è nato a Milano, ove tuttora vive, 59 anni fa. Cabarettista, monologhista attento osservatore della quotidianità, ama dialogare e scontrarsi con il pubblico improvvisando situazioni grottesche.

In origine Andrea Baccan svolgeva la professione di gioielliere a Milano. Partecipò poi come concorrente barzellettiere alla trasmissione “La sai l’ultima?” nel 1993-94. Da lì è partita la sua storia di comico. Pucci si esibisce con monologhi e satira di costume (non ama quella a sfondo politico) e società moderna, facendo interagire il pubblico, dato che le storie si basano sull’interpretazione in chiave comica di verità attuali e quindi che potrebbero anche essere vissute dal pubblico nella quotidianità.

Spesso rievoca bizzarri episodi dell’adolescenza, sia quella vissuta da lui che dagli altri. In televisione si è fatto apprezzare a Mediaset, soprattutto nel programma di cabaret Colorado, dove ha riscosso notevole successo con i suoi monologhi e il tormentone “È cambiato...tutto!”, in cui ironizza su quelli che possono essere i problemi di coppia e parla di situazioni bizzarre e assurde in cui si sarebbe trovato quasi esclusivamente a causa di sua moglie.

Popolare lo sketch “A te, donna...” (rimanendo quindi in tema), nel quale cerca di sedurre una ragazza ballando o cantando una canzone romantica (Me and Mrs. Jones di Billy Paul) ma Felipe, il tecnico interpretato da Gianluca Beretta, continua a disturbarlo, lo prende in giro con ironia pesante sulla sua comicità e storpia continuamente il suo nome d’arte (signor “Ciucci, Piucci, Fiuggi”). Tifosissimo interista, è stato invitato spesso a “Quelli che il calcio” per seguire e commentare le partite della squadra nerazzurra.

Inevitabili i riferimenti all’attualità, al ventesimo scudetto, quello della Stella: per rivalersi dei sempiterni rivali bianconeri e rossoneri, che in passato si erano presi “qualche soddisfazione”. Nel 2010 ha partecipato a “I love my dog”, un programma interamente dedicato ai cani, con i colleghi di Colorado Rossella Brescia e Gianluca Impastato. Stasera promette di far trascorre un paio d’ore effervescenti al pubblico della città termale (e non solo): vogliamo scommettere? Stella o non Stella...