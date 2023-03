Giornate del "Fai" il 25 e 26 marzo, riflettori su Ippodromo e Tamerici

Ad annunciare il programma delle visite all’Ippodromo Sesana e alle Terme Tamerici è il Gruppo Fai Valdinievole

Montecatini Terme (Pistoia), 22 marzo 2023 - Le Giornate Fai di primavera del 25 e 26 marzo sono dedicate a due luoghi simbolo della città termale: l’Ippodromo Sesana e le Terme Tamerici. Ad annunciarlo è il Gruppo Fai Valdinievole, presieduto da Silvia Francalanci, sempre attivo nel valorizzare le bellezze locali.

Le Giornate Fai, fondo ambiente italiano, di primavera, giunte alla 31esima edizione, costituiscono il grande e noto evento nazionale dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano, con l’apertura eccezionale di oltre 750 luoghi inaccessibili o poco noti, in 400 città. L’elenco dei luoghi aperti e le modalità di partecipazione sono consultabili al sito www.giornatefai.it. A Montecatini Terme questo il programma delle visite. Per l’Ippodromo Snai Sesana e il mito di Varenne, apertura sabato 25 marzo dalle 9.30-18; ultimo ingresso 17.30; domenica 26 marzo 9.30-18 con ultimo ingresso 17.30 e la pausa dalle 13 alle 14. Si entra dall’ingresso pedonale da viale Leonardo da Vinci e dall’ingresso con parcheggio auto dal lato via Umbria / via Bruno Lucchesi.

Il Gruppo Fai Valdinievole ricorda: "L’Ippodromo Snai Sesana è considerato un gioiello tra gli ippodromi italiani perché ubicato tra le suggestive colline toscane della Valdinievole, uno dei principali ippodromi del centro Italia perché molto radicato nel contesto urbano e culturale della città termale, meta per turisti provenienti da tutto il mondo. Lo storico Ippodromo può vantare più di 100 anni di attività, con le sue sale dedicate a Varenne: il più noto cavallo trottatore al mondo. Dopo l’esordio a tre anni, nel 1998, vince all’Ippodromo Sesana di Montecatini il Gran Premio Terme, e l’anno successivo, sempre al Sesana vince il Gran Premio Dante Alighieri, poi diventato Gran Premio Nello Bellei. Sarà visitabile anche il piccolo museo dell’ippica e, appunto in esclusiva per il Fai, gli spazi riservati agli addetti ai lavori come il tondino e le stalle".

Per quanto riguarda le Terme Tamerici 150 di Chini: apertura: sabato 25 marzo: 9.30 alle 18 (ultimo ingresso 17 e 30). Domenica 26 marzo: 9.30-18 (ultimo ingresso 17.30) Pausa: 13-14. Ingresso da viale dei Salici, 69 Montecatini Terme. Il Gruppo Fai Valdinievole ricorda: "La facciata delle terme Tamerici ornata da fregi neorinascimentali appartenenti agli arredi della villa La Capponcina di D’Annunzio. Quando nel 1843 lo stabilimento iniziò la sua attività termale, trovò facilmente il nome, ancora oggi piante di tamerici crescono nel giardino silenzioso che ai tempi d’oro ha visto Giuseppe Verdi, Leoncavallo, Puccini, divi del cinema e personaggi del jet set. Gli architetti Giulio Bernardini e Ugo Giusti aprono in giardino un ingresso degno di un castello, un porticato e colonne, un pastiche aggraziato di decori barbari, moreschi e bizantini per far sognare i facoltosi frequentatori. Per completare l’opera viene chiamato Galileo Chini, creatore prolifico già presente in città".

Chini lascia la straordinaria impronta della sua arte alle Tamerici, un vero gioiello montecatinese e italiano. A Firenze nel 1896 Chini fondò la manifattura "Arte della Ceramica" insieme a Giovanni Vannuzzi, Giovanni Montelatici, Vittorio Emanuele Giunti, Vincenzo Giustiniani, cui dal 1902 si aggiunse il collezionista d’arte Giuseppe Gatti Casazza.