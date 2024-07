Montecatini, arrivano Valerio Lundini & I Vazzanikki in concerto

Montecatini, 25 luglio 2024 - Domenica 28 luglio al Cosmica Festival di Montecatini Terme grande concerto alla Pineta di Valerio Lundini & I Vazzanikki. Lo spettacolo è ad ingresso libero con inizio alle ore 21. Dopo lo strepitoso successo ottenuto con il suo spettacolo “Il mansplaining spiegato a mia figlia”, il comico torna dal vivo con la formazione che accompagna la sua carriera da più di dieci anni. Lundini e soci proporranno uno show ricco di canzoni, gag surreali e grandi momenti di comicità, che già le scorse estati ha saputo infiammare i palcoscenici di tutta italia. In questo nuovo live presenteranno i brani contenuti all’interno di un nuovo disco uscito lo scorso 28 giugno “Innamorati della vita”. Disco che dà il nome allo show musicale che Valerio Lundini & i Vazzanikki portano questa estate in giro per l’Italia, e col quale presenteranno dal vivo, oltre alle molteplici e sorprendenti gag surreali e momenti di comicità in pieno stile Lundini, anche i nuovi brani contenuti. “Innamorati della vita” è composto da 11 canzoni caratterizzate dell’humor e del nonsense tipici della loro comicità. Lo hanno realizzato dopo secoli dall’album prima che effettivamente è un po’ invecchiato. La speranza della band è che, grazie al fatto che Valerio Lundini è diventato famoso negli ultimi anni, il disco possa essere ascoltato e apprezzato ai piani alti. Anche perché lo considerano il loro capolavoro nonostante un paio di brani non convincano del tutto alcuni componenti del gruppo. “Non c’era voglia di fare un bel disco ma di fare il miglior disco di sempre. É andata che è un bel disco.” Hanno dichiarato alcuni di loro, non tutti. A seguire Dj Set. Cosmica Festival è organizzato dal Comune di Montecatini Terme con Bia Agency e l’Associazione Beat 15 di Empoli. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero con inizio ore 21.