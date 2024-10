Montecatini, va in scena il musical Sherlock Holmes con Neri Marcorè

Montecatini, 15 ottobre 2024 - Neri Marcorè sabato 19 ottobre sbarca al Teatro Verdi di Montecatini nei panni del più celebre detective di tutti i tempi. Il musical Sherlock Holmes è una novità della stagione 24/25. La regia è di Andrea Cecchi, anche coautore con Alessio Fusi e Enrico Solito. Musiche di Andrea Sardi e liriche di Alessio Fusi. Un’entusiasmante avventura con Neri Marcorè, alla sua prima esperienza in un musical, sul palco con un cast di oltre venti performer. Un musical ricco di colpi di scena, misteri ed enigmi. La Londra vittoriana fa da sfondo a questo avvincente scontro tra bene e male. Tra amicizia, amori e costanti pericoli, al 221b di Baker Street si decidono le sorti dell’intera Inghilterra, tra intrighi, tensione, umorismo e azione. Nella storia la Londra vittoriana fa da sfondo a uno scontro tra bene e male. "Tutto ha inizio il 17 giugno 1897, a soli cinque giorni dai festeggiamenti del sessantesimo anno del regno della Regina Vittoria. Il leggendario detective vive ormai da tempo immerso nella totale apatia a causa della presa di coscienza che non esistono più criminali al suo livello; certamente in città non mancano furti e omicidi, ma dalla morte del suo acerrimo nemico Moriarty, nessun criminale si è più dimostrato un degno avversario per Holmes, né ha saputo destare il suo interesse". Tuttavia, "quella notte, un uomo viene ucciso ed è proprio la vittima, con una serie di brillanti messaggi cifrati che solo una mente geniale avrebbe potuto decriptare, a chiedere con urgenza l'intervento di Sherlock. Non per indagare sul proprio omicidio, ma su qualcosa di ben più grande e tragico". Sherlock "si rende infatti conto che una minaccia assai più grave incombe su Londra: un attentato, proprio il giorno del Giubileo della Regina, che potrebbe causare centinaia di vittime, compresa sua maestà". "Un grande cast artistico, un'appassionante trama, l'atmosfera della Londra del 1897 con le sue ingiustizie, i suoi vicoli fumosi e le tensioni sociali. Leggerezza e drammaticità si alterneranno sulle note di una colonna sonora orchestrale che trascinerà lo spettatore in un vortice di emozioni" si spiega nelle note di regia. Maurizio Costanzo