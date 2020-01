© Riproduzione riservata

Grosseto, 15 gennaio 2020 - Torna, a partire da domenica, il Festival “Music & Wine”, la kermesse dedicata al connubio tra la grande musica ed i grandi vini del territorio e che quest’anno spegne le sue “prime” trenta candeline. Come di consueto la rassegna musicale, organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Grosseto e dall’Associazione Amici del Quartetto sotto la direzione artistica del maestro Giovanni Lanzini, si svolgerà a partire dal mese di gennaio fino al mese di agosto suddividendosi in una prima “stagione invernale” con quattro spettacoli domenicali e altrettanti estivi nei mesi fra giugno e agosto. Grandi novità, quest’anno, per quanto riguarda le location degli eventi: la sezione invernale infatti non si terrà più presso il Teatro degli Industri, preferendo il clima più raccolto (e adatto ad un festival di musica da camera) del Museo di Storia Naturale della Maremma in piazza della Palma, mantenendo però l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio (ore 17,30). Novità anche per le location della prossima stagione estiva: al parterre del Cassero Senese (luogo storico del Festival) si aggiungeranno a partire da quest’anno altrettanti luoghi prestigiosi intorno alla città. Come da tradizione ogni evento del festival sarà seguito o preceduto da degustazioni dei migliori vini locali, con il coinvolgimento dei produttori e il proseguo della proficua collaborazione con i sommelier di “Rosae Maris” e della SES (Scuola Europea Sommelier), per ribadire ancora una volta il connubio di eccellenze fra i grandi interpreti musicali del panorama internazionale e i grandi vini della Maremma. Anche per questa edizione gli spettacoli musicali selezionati dal direttore artistico,Giovanni Lanzini, sono tutti di altissimo livello e spaziano davvero in ogni direzione stilistica, dalla musica classica al jazz, alla world music, al tango fino al flamenco e anche quest’anno il Festival ha il patrocinio di Regione Toscana, Provincia e Comune di Grosseto, oltre all’importante riconoscimento ottenuto dal Touring Club Italiano che ha patrocinato volentieri questa importante realtà musicale volta alla riscoperta del nostro territorio anche attraverso la musica, i vini, i prodotti gastronomici e la valorizzazione dei luoghi storici.