Sull’Isola del Giglio nasce Libecciata: festival letture e narrazioni

Isola del Giglio, 17 giugno 2025 - Tre giorni di incontri con scrittori e scrittrici, una fiera dell’editoria con 13 case editrici indipendenti tra libri e degustazioni enoletterarie, presentazioni, letture sceniche, yoga sul filo di pagine e parole e un ospite speciale: l’autore scozzese Irvine Welsh, celebre per il romanzo “Trainspotting”. Dal 27 al 29 giugno sull’Isola del Giglio nasce Libecciata, il festival di libri, letture e narrazioni organizzato da Associazione Wimbledon APS in partnership con effequ, con il patrocinio e il contributo del Comune dell’Isola del Giglio, in collaborazione con Compagnia dei Cosi, con la partecipazione della Pro Loco Isola del Giglio, main sponsor Maregiglio, nell’ambito dei progetti Toscana dei lettori e Staffette. Appuntamento tra Giglio Castello, Campese e Giglio Porto per un calendario di appuntamenti a partire dal tema scelto per la prima edizione: “isolamenti”, una parola che richiama la posizione geografica del Giglio e arriva a interrogarsi sulla scrittura e sulla società. Tra gli autori e le autrici protagonisti anche Laura Pugno, Vanessa Roghi, Simone Lisi, Roberta Lepri e Lorenza Pieri (ingresso gratuito, info su Instagram @libecciata_giglio). Centro nevralgico della manifestazione saranno Piazza dei Lombi e la Sala dei Lombi a Giglio Castello. È nella piazza che ogni giorno si terrà la fiera dell’editoria indipendente (venerdì 27 e sabato 28 dalle ore 18, domenica dalle 10), che vedrà la partecipazione di Amarilla Edizioni, Capovolte, Edizioni Clichy, effequ, Emons Libri e Audiolibri, Exorma Edizioni, L’orma editore, Mercurio Books, NNE, pièdimosca, Edizioni Sur, Timeo e Tlon. Ad ogni casa editrice sarà associata una bottiglia prodotta dai vignaioli dell’Isola del Giglio, e chiunque effettuerà un acquisto avrà diritto a una degustazione gratuita. Ancora Piazza dei Lombi sarà lo scenario delle conversazioni con le scrittrici e gli scrittori ospiti, ciascuna incentrata su una diversa declinazione del tema del festival: Irvine Welsh, famoso per le narrazioni di outsider e personaggi ai margini della società, parlerà della “Misera felicità dell’isolamento” in dialogo con l’autrice Lorenza Pieri (28/06 ore 22.00); la storica e ricercatrice grossetana Vanessa Roghi leggerà gli isolamenti in chiave femminile e femminista durante un incontro dal titolo “Nessuna donna è un’isola”, in conversazione con Silvia Costantino di effequ e Gabriele Ametrano di Associazione Wimbledon APS (28/06 ore 20.30); le autrici Roberta Lepri, Lorenza Pieri e Laura Pugno, si concentreranno sulla condizione di “Chi parte e chi resta”, oltre che sull’isolamento come luogo di creazione letteraria. E poi sempre in piazza l’incontro con il Circolo Culturale Gigliese, storica associazione di promozione e sviluppo delle attività culturali sul territorio (27/06 ore 20.30). Ci si sposta nella Sala dei Lombi per “Yoga tra le righe”, sessioni yogiche e meditative a cura dell’insegnante Ilaria Castellino che prendono le mosse da suggestioni letterarie: da “Un nuovo mondo” di Eckhart Tolle (Mondadori) a letture dal vivo dello scrittore Simone Lisi (rispettivamente 27/06 e 28/06 ore 19.00, è necessario portare un tappetino per attività a terra e un abbigliamento comodo). Non solo: la formazione teatrale gigliese Compagnia dei Cosi guiderà una maratona letteraria itinerante leggendo in giro per l’isola stralci dei libri delle case editrici presenti in fiera. In programma colazioni letterarie in Piazza della Dogana a Giglio Porto, accompagnate dalla BiblioApe50 per i lettori più mattinieri (27/06 e 28/06 ore 10.00), letture musicate in Piazza dei Lombi (27/06 ore 23.00 e 28/06 ore 12.00) e “Jamigraphy”, pratica performativa che fonde scrittura, improvvisazione musicale e movimento che, in Piazza di Mezzo Franco a Campese, vedrà l’artista Alice Mazzilli scrivere in tempo reale dialogando con reading e musica live (28/06 ore 19). “Sono sicuro che Libecciata sarà per la nostra isola un’occasione di divertimento letterario e riflessione storica - dichiara Armando Schiaffino, sindaco di Isola del Giglio - molto utile sui tempi che stiamo attraversando. E auspichiamo di far continuare questa esperienza anche negli anni prossimi. L’Isola del Giglio ha sempre saputo accogliere e assorbire nella maniera migliore le suggestioni letterarie e in genere culturali che ha ospitato nel tempo. Sarà così anche stavolta, e ospiti come Lorenza Pieri, Sacha Naspini, Vanessa Roghi e Irvine Welsh potranno solo arricchire il nostro patrimonio. A questo proposito mi preme sottolineare quanto sarà importante il lavoro parallelo che in Libecciata compirà il Circolo Culturale Gigliese, che ha rinnovato da poco i suoi vertici, al quale è stato affidato il saluto della prima serata di venerdì 27 Giugno”. “Dar vita a un festival all'Isola del Giglio è una meravigliosa avventura e un orizzonte ambizioso - aggiungono gli organizzatori - per osservare la letteratura oltre i luoghi comuni. L’obiettivo di Libecciata è coltivare l’incontro tra un territorio ricco di identità e l’editoria indipendente, quella che propone libri preziosi, ma che fatica a raggiungere i luoghi più lontani dai grandi circuiti: far nascere insomma lettura, lettori e lettrici. Abbiamo unito due forme di isolamento, l’isolamento geografico di un’isola e quello editoriale e culturale, per creare una comunità più forte e consapevole. Da questo incontro è nato qualcosa di raro, sorprendente e inaspettato: abbiamo movimentato le idee con una libecciata culturale”. Ingresso gratuito.