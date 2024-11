Argentario, gli appuntamenti per le festività: torna la pista sul ghiaccio

Monte Argentario, 26 novembre 2024 – A Porto Santo Stefano torna la pista di pattinaggio, a Porto Ercole protagonisti saranno invece il Presepe Vivente e la Casa di Babbo Natale. Mancava da diversi anni sul promontorio, adesso dall’8 dicembre al 6 gennaio grandi e piccini potranno divertirsi a pattinare sul ghiaccio anche a Porto Santo Stefano.

Sarà questa la novità principale delle prossime festività natalizie, che vedranno anche cambiamenti sulle luminarie, soprattutto nel capoluogo, dove tanto farà la nuova scelta fatta in via del Molo, che vedrà le sagome dei palazzi illuminate un po’ come avviene a Portofino. Se, dunque, la pista di pattinaggio sarà posizionata in piazza dei Rioni di fronte al palazzo comunale, nel piazzaletto del municipio sarà invece installata una stella luminosa, che andrà a sostituire l’albero di Natale che, quest’anno non ci sarà. Due alberi saranno invece messi a Porto Ercole: uno in piazza Roma e uno sulla 167, di fronte al Roxy Bar.

Proprio a Porto Ercole tornerà il tradizionale Presepe Vivente, previsto per il 26 dicembre, il 4, 5 e 6 gennaio nelle vie del centro storico, da piazza Santa Barbara attraverso i vicoli del paese vecchio. L’ingresso sarà libero dalle 16.30 alle 19, passando per un percorso indicato tra i personaggi classici del presepe, dalla reggia di Erode, dall’accampamento dei soldati romani fino alla grotta di Betlemme, insieme ai Magi e ai pastori. Il comitato e la parrocchia sono già al lavoro per l’allestimento, mentre decine saranno i figuranti che parteciperanno alla kermesse. Sempre a Porto Ercole ci sarà la Casa di Babbo Natale dell’associazione “Il Girotondo sul lungomare Andrea Doria 58. La prima apertura sarà sabato 7 dicembre, con castagnata e animazione a cura di Circo Verde. L’orario sarà dalle 16 alle 18.30 e le aperture verranno riproposte l’8, il 14, il 15 (con giro in pony con la fattoria didattica Lungo Albegna), il 21 e il 22 dicembre, oltre al 6 gennaio con la festa della Befana. L’8 dicembre saranno accese le luminarie che gli operai stanno montando nei centri abitati, quando ci sarà anche un mercatino sul Lungomare di Porto Santo Stefano, mentre i quattro rioni del Palio marinaro organizzano le tombolate natalizie. Il Valle aprirà con la prima venerdì, la Croce il 4 dicembre, la Fortezza il 5 e la Pilarella il 12, con le serate che saranno riproposte per tutte le festività.