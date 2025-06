A Sorano si accende il dialogo tra territori, turismo e cultura con ‘Conversazioni nel Castagneto’

Sorano (Grosseto), 21 giugno 2025 – L’evento “Conversazioni nel Castagneto”, realizzato dall’azienda agricola La Castagna Leopoldina, è in programma sabato 21 giugno alle 16,30 presso la stessa azienda, in località I Prati a Sorano. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di unire territori, turismo e cultura e vedrà la partecipazione di Leonardo Marras, assessore all’economia e al turismo della Regione Toscana.

L’incontro si svolge con il patrocinio del Comune di Sorano e del progetto regionale Vetrina Toscana, oltre alla collaborazione di Confcommercio Grosseto.

L’incontro approfondirà il tema dell’umanesimo dell’agricoltura, inteso come opportunità di lavoro per i giovani e nuova linfa per le comunità locali. Si richiama l’esempio di Matilde di Canossa come simbolo di resilienza e lungimiranza, valori che ancora oggi ispirano uno sviluppo sostenibile del territorio.

Durante la giornata saranno presentati progetti dedicati alla valorizzazione del castagneto e alla diffusione della cultura ad esso legata, tra cui il progetto MerendiAmo, ispirato al libro di Jean Giono, pensato come un seme da trasmettere alle nuove generazioni.

Il programma prevede una conversazione nel salottino verde, durante la quale le attività produttive del territorio racconteranno la loro esperienza, la presentazione dei progetti, una passeggiata nel castagneto in fiore e una degustazione dei prodotti tipici locali.

Interverranno il Caseificio di Sorano, la Cantina Sociale di Pitigliano e la Cooperativa di Comunità San Giovanni delle Contee.

«L’azienda agricola La Castagna Leopoldina non si distingue solo per la realizzazione di produzioni di eccellenza - afferma Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto - ma anche per il suo impegno nella promozione e nell’organizzazione di eventi significativi per la Maremma, capaci di valorizzare le risorse locali e rafforzare il senso di comunità».

Per informazioni e partecipare all’evento è possibile scrivere a [email protected] o chiamare il numero 335 6639236.