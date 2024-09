L’Orbetello Jazz Festival scalda i motori. Si parte con Noa

Grosseto, 1 settembre 2024 - Orbetello Jazz Festival scalda i motori: dal 6 all'8 settembre, in uno dei luoghi più suggestivi della Toscana, prende il via la settima edizione della rassegna organizzata dall’Alexanderplatz di Roma in collaborazione con il Comune di Orbetello. Un fine settimana denso di grande musica che si apre con una delle più acclamate star internazionali: il 6 settembre, nella meravigliosa terrazza sulla Laguna della Polveriera Guzman in via Mura di Levante a Orbetello, sarà protagonista l’eleganza senza tempo di Noa. Achinoam Nini – vero nome di Noa, che significa "portatrice di pace” – nasce a Tel Aviv da genitori di origine yemenita e cresce tra Israele e Stati Uniti. Vincitrice di numerosi premi e riconoscimenti e celebre interprete della colonna sonora de “La vita è bella”, l’artista è impegnata in numerose iniziative di carattere sociale, realizzate con Gil Dor, musicista e inseparabile collaboratore, insieme al quale nel 2022 ha creato la fondazione l'Arca di Noa. Cantautrice, poetessa, compositrice e percussionista, Noa porta a Orbetello la sua straordinaria capacità di mescolare generi e linguaggi oltrepassando i confini di ogni genere musicale e coinvolgendo il pubblico in un vortice di emozioni. (Ingresso 20 euro). Sabato 7 settembre, alle ore 21.00, la Terrazza Guzman sarà avvolta dalle sonorità della musica Soul e R’n’B grazie a Fulvio Tomaino e alla sua Soul Band (Ingresso 10 euro). Fulvio Tomaino, riconosciuto come uno dei più talentuosi cantanti di musica nera in Europa, che ha al suo attivo oltre 2300 concerti e infinite collaborazioni con i più grandi artisti del mondo, salirà sul palcoscenico dell’Orbetello Jazz Festival per celebrare i suoi primi trentacinque anni di carriera musicale con un concerto che esplorerà le più classiche atmosfere musicali soul e R’n’B degli anni '60, '70 e '80 alla riscoperta dei repertori di alcuni assoluti protagonisti della scena musicale mondiale (da Stevie Wonder a Marvin Gaye, da John Cleary a Hall & Oates e molti altri). Special guest della serata il trombettista FLAVIO BOLTRO, uno dei più apprezzati jazzisti della scena internazionale, che ha collaborato con icone del calibro di Michel Petrucciani e Billy Cobham. Il concerto avrà un “gustoso” prologo nel pomeriggio del 7 settembre quando con “Unplugged afternoon” l’intera cittadina lagunare sarà immersa in una vera e propria festa della musica: nelle due piazze principali del centro storico di Orbetello (piazza Eroe dei due mondi e piazza del Plebiscito) a partire dalle ore 19, si esibiranno infatti i giovani artisti dell’Accademia La Voce di Grosseto regalando emozioni e atmosfere indimenticabili.