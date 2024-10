Sabato è in programma il Memorial Silvio Berlusconi

Maremma Subbuteo riparte con la sua attività. Con i 30 soci che caratterizzano il club, il programma invernale parte con il secondo "Memorial Silvio Berlusconi". Sabato nella sede del Maremma Subbuteo saranno 24 i partecipanti, provenienti anche da fuori provincia, che si sfideranno per la seconda edizione del torneo.Gli appuntamenti del 2025 targati Maremma Subbuteo Follonica proseguono con la rievocazione della Copa Libertadores e alla Oberliga Ddr. Da aggiungere al programma, ma stavolta solo per i soci del club, ci sono il campionato inglese, il campionato italiano e il campionato scozzese. Quest’ultimo porterà, in base alla classifica, i partecipanti del Club a disputare le Coppe Europee contro altri club dell’alta Toscana, in una giornata di Champions League, Europa League e Conference League dove battersi a punta di dito. "Sta nascendo un circuito indipendente – spiega il presidente del Club Maremma Subbueto di Follonica, Marco Grassini – da quello di Federazione che riempirà il calendario di Tornei e che si allontana dall’agonismo esasperato". Info: [email protected].