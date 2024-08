Noa in concerto apre l’Orbetello Jazz Festival

Grosseto, 24 agosto 2024 - In uno dei luoghi più suggestivi della Toscana, prende il via la settima edizione di Orbetello Jazz Festival, uno tra i più attesi appuntamenti dell'estate organizzato dall’Alexanderplatz in collaborazione con il Comune di Orbetello, che si svolgerà dal 6 all'8 settembre sulla terrazza dell'ex polveriera Guzman. Ad alzare il sipario su un fine settimana denso di grande musica, arriva una delle più acclamate star internazionali: il 6 settembre, nella terrazza sulla Laguna della Polveriera Guzman (via Mura di Levante – Orbetello – GR), sarà protagonista l’eleganza senza tempo di Noa. Achinoam Nini – vero nome di Noa, che significa "portatrice di pace” – nasce a Tel Aviv da genitori di origine yemenita e cresce tra Israele e Stati Uniti. Vincitrice di numerosi premi e riconoscimenti e celebre interprete della colonna sonora de “La vita è bella”, l’artista è impegnata in numerose iniziative di carattere sociale, realizzate con Gil Dor, musicista e inseparabile collaboratore, insieme al quale nel 2022 ha creato la fondazione l'Arca di Noa. Cantautrice, poetessa, compositrice e percussionista, Noa porta a Orbetello la sua straordinaria capacità di mescolare generi e linguaggi oltrepassando i confini di ogni genere musicale e coinvolgendo il pubblico in un vortice di emozioni. (Ingresso 20 euro). Un'edizione, quella del 2024, che si preannuncia di notevole impatto artistico e culturale, caratterizzata anche da alcune importanti novità: «Che – spiega l'assessore alla cultura, turismo e commercio del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali – vogliono avvicinare la manifestazione al contesto cittadino perché una manifestazione funziona quando permea in profondità la comunità che la ospita: ed è per questo che, accanto ai 3 concerti principali, si svolgeranno una serie di eventi diffusi nel centro storico di Orbetello». Nel pomeriggio di sabato 7 settembre, infatti, la musica si sposterà nelle due piazze principali del centro storico di Orbetello, piazza Eroe dei due mondi e piazza del Plebiscito, dove si esibiranno, a partire dalle 19, i giovani artisti dell’Accademia La Voce di Grosseto, un “gustoso” prologo in vista del concerto serale: con l' “Unplugged afternoon” l’intero centro storico sarà immerso in una vera e propria festa della musica. Alle 21 del 7 settembre la musica torna in riva alla Laguna, sulla Terrazza della ex polveriera Guzman che sarà avvolta dalle sonorità della musica Soul e R’n’B grazie a Fulvio Tomaino e alla sua Soul Band (Ingresso 10 euro). Fulvio Tomaino, riconosciuto come uno dei più talentuosi cantanti di musica nera in Europa, che ha al suo attivo oltre 2300 concerti e infinite collaborazioni con i più grandi artisti del mondo, salirà sul palcoscenico dell’Orbetello Jazz Festival per celebrare i suoi primi trentacinque anni di carriera musicale con un concerto che esplorerà le più classiche atmosfere musicali soul e R’n’B degli anni '60, '70 e '80 alla riscoperta dei repertori di alcuni assoluti protagonisti della scena musicale mondiale (da Stevie Wonder a Marvin Gaye, da John Cleary a Hall & Oates e molti altri). Special guest della serata il trombettista Flavio Boltro, uno dei più apprezzati jazzisti della scena internazionale, che ha collaborato con icone del calibro di Michel Petrucciani e Billy Cobham. E all’insegna della festa sarà anche il gran finale dell’Orbetello Jazz Festival previsto per domenica 8 settembre quando, alle ore 21.00 in piazza Eroe dei due mondi, si esibirà Blues & The City con “Blues Party & Big Mama Jam Session”, uno spettacolo completamente gratuito all'insegna del ritmo. La direzione artistica di Orbetello Jazz Festival è firmata da Eugenio Rubei (Alexanderplatz Jazz Club di Roma, Sound&Image). «Come ogni anno – chiosa l'assessore Ottali – dobbiamo ringraziare la dedizione e l'impegno del direttore artistico che continua a perpetuare la grande tradizione musicale del progetto Alexanderplatz e, con grande generosità, continua a metterla a disposizione di Orbetello per una manifestazione che si conferma sempre di ampio spessore artistico e culturale». Per informazioni e per la prenotazione dei biglietti, è possibile chiamare il numero +39 349 977 0309