Natale sull’Amiata, quanti eventi in programma

Amiata, 19 dicembre 2023 – I Comuni dell’Ambito Turistico Amiata presentano un calendario ricco di iniziative natalizie. I riti del fuoco sull’Amiata, ad esempio, hanno la forza nella ripetizione e nelle radici da cui sono generati. Le "carboniere" – così sono chiamate le cataste – di Santa Fiora bruciano dal medioevo e oltre al fascino delle fiamme che danzano sulla pietra grigia del borgo, sono portatrici di speranza e di buon futuro. La Fiaccolata del 30 dicembre è infatti qualcosa che travalica lo spettacolo. Il rito del fuoco torna protagonista anche a Roccalbegna con una "nuova" Focarazza, in programma il 5 gennaio. L’evento riscalderà l’attesa delle befane. Famose sono inoltre le Fiaccole di Abbadia San Salvatore, sul versante senese dell’Amiata (24 dicembre).

È Natale di Luce ad Arcidosso , qui le spettacolari luminarie riscaldano l’atmosfera del borgo. Il ricco programma di eventi si svolgerà tra la struttura polivalente "Nido di fate", il castello Aldobrandesco, la biblioteca, il Teatro degli Unanimi. Il fulcro della manifestazione è rappresentato dalla Pista di pattinaggio sul ghiaccio, ospitata fino alla Befana al Nido di Fate.

Ambientati nei centri storici sono invece i presepi viventi di Santa Fiora (mercoledì 27) e Castel del Piano (28 dicembre). Molte le occasioni, tra loro diverse, per salutare il 2023 dalle piazze amiatine. Brindisi con Dj inzza Garibaldi a Santa Fiora, cenone al Castello Aldobrandesco di Arcidosso, grande festa in piazza Garibaldi a Castel del Piano. Ultimo dell’anno in piazza anche nel senese. Protagonista di questo Natale è anche la musica: a Santa Fiora (A passo di Valzer" spettacolo a cura della Filarmonica Pozzi al Teatro Camilleri in programma il primo di gennaio) e a Castel del Piano (Concerto di fine anno del Coro dei Cardellini in Sala Consiliare, in programma il 29 dicembre). Non mancheranno gli appuntamenti con la tombola in programma a Seggiano (28 dicembre) e che il gioco del Panforte a Santa Fiora (21 dicembre). Il 5 gennaio torna la befana cantata a Santa Fiora, Piancastagnaio, a Castell’Azzara e Roccalbegna. Tutti gli eventi sono sul calendario online del sito www.myamiataexperience.com.