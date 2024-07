‘A bordo laguna’, si alza il sipario sull’Orbetello Piano Festival

Orbetello (Grosseto), 9 luglio 2024 - Torna la rassegna ideata da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti dell’associazione Kaletra che fino al prossimo 4 agosto porterà il pianoforte in alcuni dei luoghi meno frequentati della laguna toscana, trasformandoli in palcoscenici di eccezione per accogliere virtuosi da tutto il mondo. Saranno le musiche di Chopin, Liszt, Ravel e Gershwin a tenere a battesimo la 13 edizione del festival con un piano recital dal titolo “A bordo laguna” (inizio ore 21.30), che vede protagonista Artem Tereshchenko, giovanissimo vincitore dell’Orbetello Piano Competition Junior 2023 cui seguirà un brindisi inaugurale offerto dalla Cantina Monteverro. Nato a Dnipro, il ventitreenne pianista ucraino che si sta affermando come uno dei talenti più interessanti della scena musicale europea, ha mosso i primi passi nella musica all'età di sette anni, vincendo il primo premio allo Chopin Music Fest. Nella sua breve ma ricchissima carriera, ha partecipato a diverse competizioni internazionali, vincendo numerosi premi e riconoscimenti. Nel 2019 è stato finalista del programma di borse di studio Yamaha e in seguito si è esibito con l'orchestra sinfonica accademica del Teatro dell'Opera e del Balletto di Dnipro, partecipando poi al festival dei giovani talenti "Youth Spreads Its Wings" e con l'orchestra sinfonica accademica della Filarmonica di Dnipropetrovsk. L’Orbetello Piano Festival entrerà così nel vivo dei suoi appuntamenti che porteranno il pianoforte a suonare ovunque: nella scogliera a picco sul mare di Talamone, mentre si attende l’alba nell’oasi WWF di Casale Giannella e ancora sulla Terrazza Guzman spalancata sulla laguna di Orbetello, oppure fra le possenti mura del Forte Saline di Albinia. Giovedì 18 luglio alle ore 21.30 il festival si sposterà in Piazza Giovanni Paolo II ad Orbetello dove, l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto diretta da Filipe Cunha eseguirà il “Concerto No. 3” di Beethoven con, al pianoforte, Umberto Ruboni, giovane talento vincitore di Orbetello Piano Competition Master 2023. Davanti ad un panorama mozzafiato venerdì 19 luglio alle ore 21.30 la scogliera sul mare dell’Hotel Capo d’Uomo di Talamone accoglierà il pianoforte di Alessio Masi, premio "Hermès per i Talenti" nel 2022, che eseguirà un programma con musiche di Chopin, Rota, Franck e Prokofiev. Venerdì 26 luglio alle ore 21.30 nel paesaggio incontaminato dell’Oasi WWF Laguna di Orbetello - Casale della Giannella il pianoforte di Simon Haje, vincitore dell’Orbetello Piano Competition Online 2023, regalerà emozioni senza fine con musiche di Beethoven e Liszt mentre, mercoledì 31 luglio alle ore 06.00, a grande richiesta torna il “Concerto all’alba” nell’Oasi WWF Laguna di Orbetello - Bosco di Patanella. Protagonista la giovane talentuosa e pluripremiata pianista Asagi Nakata. Quindi l’Orbetello Piano Festival 2024 si sposta al Forte delle Saline di Albinia con “I concerti alla Torre”: giovedì 1 agosto alle ore 21.30, Gianluca Faragli, sarà protagonista del piano recital “Reminiscenze”. Venerdì 2 agosto sempre alle ore 21.30 il pianoforte di Tomasz Zajac, offrirà un programma di musiche di Nowakoski, Granados e Chopin. Sabato 3 agosto alle ore 21.30 Si rinnova l’appuntamento che nasce dalla collaborazione con l’Accademia Musicale Chigiana di Siena e che vede protagonisti gli allievi della Masterclass chigiana diretta da Lylia Zylberstein. Gran finale domenica 4 agosto alle ore 21.30 con il pianoforte di Sergey Belyavsky. Orbetello Piano Festival è reso possibile grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale di Orbetello- assessorato alla cultura, della Fondazione CR Firenze e di numerosi partner tra cui RRD Roberto Ricci Design.