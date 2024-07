Il "Carnevale estivo follonichese" illumina la notte del Golfo

Follonica, 19 luglio 2024 – Follonica è pronta per la grande manifestazione estiva organizzata dall’Associazione Carnevale. Oggi alle 21 a Salciaina va in scena l’ottava edizione del "Carnevale estivo follonichese", con il patrocinio e il supporto dell’amministrazione. Un’edizione importante e significativa dedicata a una figura storica del Carnevale follonichese recentemente scomparsa, Mario Buoncristiani, il padre del neo eletto sindaco di Follonica che dal 1981 ha ricoperto il ruolo di presidente del Rione Cassarello. In suo ricordo ogni carro avrà la scritta "Ciao Mario" per onorarlo e ringraziarlo del suo grande operato nell’Associazione Carnevale. I carri, le reginette e le maschere degli 8 rioni della città del Golfo offriranno a follonichesi e turisti uno spettacolo unico. Con le loro luci, i loro colori e la musica animeranno le strade della città e metteranno in scena la sfilata invernale del Carnevale nella tradizionale veste estiva. I carri dei rioni che sfileranno sono: Capannino San Luigi "La Rinascita", Cassarello "Maledetta Primavera", 167 Ovest Campi Alti Al Mare "Gioca bambino, non smettere di sognare", Centro "Il treno per un mondo migliore", Chiesa "In Vino Veritas", Senzuno "Senz’1 Circus", Zona Nuova "Alla corte del Carnevale ogni scherzo vale" e Pratoranieri "Non tutto è realizzabile ma si può sognare e rincorrere i desideri". Accompagneranno gli otto carri le otto reginette: Annalisa Di Maio del rione Capannino, Alexia Barni del rione Cassarello, Elisa Sassara del rione 167 ovest, Jennifer Sini del rione Centro, Francesca Senesi del rione Chiesa, Lucia Todini del rione Pratoranieri, Chiara Pinzaferri del rione Senzuno che è anche la vincitrice dl Miss Carnevale 2024, Alessia Cappelletti del rione Zona Nuova.