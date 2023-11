Ecco l’antico rito di Santa Caterina: il fuoco che illumina la Maremma

Grosseto, 23 novembre 2023 – Anche quest’anno, come ogni 24 novembre, torna La Focarazza di Santa Caterina nel Comune di Roccalbegna (Grosseto) alle pendici del Monte Amiata. L’antico rito prevede l’accensione di un grande fuoco notturno che illumina tutta la campagna. Da un lato il simbolismo pagano del grande fuoco acceso prima dell’inverno, come segno di buon auspicio per affrontare i mesi più freddi, dall’altro la celebrazione della santa che ha dato il nome al paese. Il rito inizia alle ore 18 sulla Collina delle Forche, dove viene innalzata una pila di fascine con al centro un grande palo. Dopo la benedizione da parte del parroco viene acceso il fuoco, appena diminuisce d'intensità, il palo viene conteso dai contradaioli delle tredici contrade di Santa Caterina. Lo scopo della gara è quello di contendersi il palo ormai annerito dalle fiamme e portarlo nella propria contrada, superando fossi, siepi e tutto ciò che si può incontrare nel buio della campagna. Dopo aver decretato il vincitore, iniziano i festeggiamenti con l'allestimento dei banchetti offerti dagli abitanti a tutti i presenti. La festa continua poi il giorno successivo, sabato 25 novembre, festa patronale di Santa Caterina, con la processione che attraversa il paese con la statua della santa.