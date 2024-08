Roselle, viaggio teatrale in notturna nel parco archeologico tra Seneca e Shakespeare

Grosseto, 23 agosto 2024 - Si intitola 'Tracce di Umanità' il viaggio teatrale nel Parco Archeologico di Roselle, aperta in esclusiva in notturno tra i brani di Sofocle, Aristofane, Plauto, Seneca e Shakespeare. Appuntamento dal 27 al 29 agosto. L’Associazione S.P.N. Teatro di Orbetello e La Compagnia delle Seggiole, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei della Toscana e con il contributo di Fondazione CR Firenze , presentano per il terzo anno Tracce di Umanità, un viaggio teatrale attraverso una selezione di brani tratti da Sofocle, Aristofane, Plauto, Seneca e Shakespeare. Location di eccezione l’area archeologica di Roselle, all’interno della quale ogni spettatore potrà organizzare il proprio viaggio scegliendo la sequenza degli interventi. Appuntamenti dal 27 al 29 agosto 2024 compresi con viaggi alle ore 20.30 ed alle ore 21.45. Costo del biglietto: intero 20 euro, ridotto 17 euro. E’ obbligatoria la prenotazione.