Fiera del Madonnino e Game Fair, si parte: folla e curiosità

Grosseto, 25 aprile 2024 – “Cosa compereresti con dieci euro?”. Una domanda su un esercizio sulle misure in euro alla scuola di via Einaudi nella classe quinta elementare, che ha incuriosito così tanto con una risposta così unica. Undici anni e già le idee chiare, un bambino della quinta elementare della scuola di via Einaudi ha risposto alla domanda scritta con “il biglietto per la fiera del Madonnino”. Risposta che ha esaudito il desiderio al bambino non solo materialmente strappandogli un biglietto per la fiera ma facendolo diventare la star dell’inaugurazione. Quindi a lui l’onore del taglio del nastro.

Presenti per il grande evento le massime autorità civili, militari tra cui il prefetto Paola Bernardino, il questore Mannoni, il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna. Grande entusiasmo da parte del presidente di Grosseto Fiere Andrea Masini e del direttore Carlo Pacini.

"Ci aspettiamo grande partecipazione e superare il grande risultato ottenuto l’anno precedente. Ci auguriamo tanto divertimento e agricoltura e attività all’aria aperta, in programma tantissimi appuntamenti e attività”. A due passi da Braccagni per assaporare il gusto dell’agricoltura, degli animali e delle attività all’aria aperta. Porte aperte per l’appuntamento outdoor più atteso del mese di aprile a livello non solo locale ma ormai diventato nazionale. Questa mattina ha avuto inizio l’appuntamento fieristico di spicco organizzato da Grosseto Fiere. Torna appunto la Fiera del Madonnino, giunto alla quarantaquattresima edizione e il Game Fair Italia alla trentunesima. Evento che nella sua storia ha appassionato e valorizzato non solo il locale ma ha avvicinato anno dopo anno, sempre di più tante regioni nazionali, portando non solo visitatori ma anche nuovi espositori. Questa fiera, anzi le sue fiere coniugate in un unico spazio di diciotto ettari, è partita con espositori e agricoltori locali per poi espandersi e diventare il più grande evento outdoor del territorio nazionale con 250 mila mq di agricoltura,ruralità,attività sportive e ricreative praticate all’aria aperta. Tante attività, tanti convegni per un grande pubblico, difatti sono 5800 posti auto nei parcheggi, 284 espositori presenti, 220 tensostrutture, 3 ristoranti, 8 punti ristoro, 10 aree interattive, 110 addetti staff. Grande partecipazione già subito dalle prime ore con l’arrivo di tantissimi visitatori, grandi e piccoli. Un appuntamento che riesce a sposare al meglio le richieste sia per i più grandi che per i bambini con tantissime attrazioni e particolarità. Domani avrà inizio il contoterzista driver trophy 2024 sia la mattina che il pomeriggio, si tratterà dunque di una gara di abilità con trattori di alta potenza: manovre di retromarcia con rimorchio, gimkana con falciatrice anteriore, infilaggio di balle di paglia e ovviamente proclamazione del vincitore. Per tutta la fiera è allestito il padiglione dell’zootecnia a cura di ARAT per la rassegna zootecnica con la rappresentanza della biodiversità delle razz3 autoctone a rischio di estinzione presente in Toscana e saranno presenti anche momenti informativi sulle peculiarità delle razze a rischio estensione.

Grande entusiasmo per lo spazio verde che rappresenta la principale attrazione per i più piccoli con la fattoria didattica e laboratori di caseificazione,smielatura,battesimo della sella. Una vetrina esclusiva per il panorama futuro dell’agricoltura al padiglione innovetion Farm 2024 che presenta le più recenti innovazioni nel settore dell’agricoltura 5.0, basato sull’aumento della sostenibilità e il miglioramento delle prestazioni che mirerà ad incoraggiare la partecipazione di università istituti di ricerca Toscani e nazionali, nonché delle associazioni di categoria agricole, creando un ambiente ricco di conoscenze e innovazione.

Venerdì 26 dalle 9 alle 11 spazio dedicato all’area espositiva startup- grosseto sostenibile: percorsi di innovazione. Dalle 11 alle 12 tavola rotonda: transizione 5.0, Agricoltura e Industria nel segnò dell’innovazione e della sostenibilità.

Dalle 12 alle 13 agricoltura 4.0, agricoltura rigenerativa delle produzioni cerealicole. Dalle 15 alle 17 l’innovazione nell’agri tech-il punto di vista della ricerca.

Dalle 17 alle 19:30 meccanizzazione dell’aziende agricole: precision farming e agricoltura 5.0 a cura dell’accademia dei Georgofili. Infine dalle 17 alle 20 area dedicata alle startup.

Alla palazzina direzionale dalle 10 alle 12:30 «problemi climatici: differenze tra lupo e ibrid Wolf, dalle 14:30 alle 15:30 «gestione degli oliveti e utilizzo dss» organizzata da CIA Grosseto e confagricoltura Grosseto, dalle 15:30 alle 16:30 la ricerca storica per l’innovazione organizzata da CIA Grosseto e confagricoltura Grosseto, alle 15:30 scuola europea sommelier, delegazione di Grosseto: degustazione guidata vini locali.

Non mancheranno al game fair dalle 10 e replicati anche nelle ore pomeridiane gli spettacoli equestri, di falconeria, cinofilia e molto altro. Allo spazio tartufo alle 9:30 Antonella Labate e Liliana Tamberi: Tartufi a Tartufo e alle 16:30 workshop, curiosità del mondo del tartufo con Labate. Nell’area tiro dalle 11 alle 16:30 con Lorenzo Fontana l’uomo che sfiderà la macchina. E come tutti i giorni di fiera il battesimo della sella, il tiro con l’arco, fionda, balestra, aria compressa e metal-detector, lancio asce coltelli e parco Survivor. Venerdì il biglietto in esclusiva sarà solamente di cinque euro invece che dieci.