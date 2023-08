Da Seneca e Shakespeare: viaggio teatrale nell’area archeologica di Roselle

Roselle (Grosseto), 15 agosto 2023 - Per il terzo anno torna, nel Parco Archeologico di Roselle, l’evento ‘Tracce di umanità’ un viaggio teatrale attraverso una selezione di brani teatrali tratti da Sofocle, Aristofane, Plauto, Seneca e Shakespeare. Appuntamenti dal 16 al 19 agosto. L’Associazione S.P.N. Teatro di Orbetello e La Compagnia delle Seggiole, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei della Toscana e con il contributo di Fondazione CR Firenze , presentano per il terzo anno questo viaggio teatrale attraverso una selezione di brani tratti da Sofocle, Aristofane, Plauto, Seneca e Shakespeare. Location di eccezione è l’area archeologica di Roselle, in provincia di Grosseto, aperta in esclusiva in orario notturno. All’interno della quale ogni spettatore potrà organizzare il proprio viaggio scegliendo la sequenza degli interventi.

Appuntamenti dal 16 al 19 agosto compresi con viaggi teatrali alle ore 20.30 ed alle ore 21.45. Adattamento e regia di Claudio Spaggiari con in ordine alfabetico: Marcello Allegrini, Fabio Baronti, Anna Collazzo, Chiara Macinai, Claudio Spaggiari. Costumi di Silvia Anderson, direttore di scena e allestimento di Fiammetta Perugi e Silvia Avigo, progetto luci di Suono e Luci Service. “Le popolazioni, i regni, gli uomini cambiano, la mitologia resta – spiegano gli ideatori di questo viaggio teatrale -. Nel suo viaggio in Italia Goethe osserva che a Roma perfino un mediocre può diventare maggiore di se stesso, investito da quell’aria si grandezza che vi si respira. E qui, “l’aria di grandezza” si respira in ogni sasso, in ogni pietra, in ogni inciampo e in un attimo il pensiero vola verso le grandi rappresentazioni del teatro classico di tutti i tempi, ai grandi nomi, Sofocle, Seneca, Shakespeare, Aristofane, Plauto e tanti altri. Questo il nostro intento, farvi ripercorrere con brevi assaggi la storia della tragedia e della commedia. Un incontro con i grandi classici di tutti i tempi”. “Dal 2006 – spiega La Compagnia delle Seggiole - utilizziamo la “parola teatrale” per raccontare, illustrare, svelare luoghi “non teatrali, dando vita a musei, palazzi storici, monasteri e siti artistici della città di Firenze e non solo”. I Viaggi Teatrali rappresentano uno dei “fiori all’occhiello” de La Compagnia delle Seggiole. Visite-spettacolo che raccontano ed aprono ai visitatori luoghi meravigliosi di Firenze e non solo, come il Teatro della Pergola, il Monastero della Certosa del Galluzzo, la Certosa di Calci, Palazzo Davanzati, Santa Croce, l’Istituto Geografico Militare, e molti altri.

Maurizio Costanzo