Cosa fare in Toscana fino al 31 luglio: musica, incontri e arte

Firenze, 25 luglio 2022 - Da Irene Grandi a Francesco Renga: la settimana che va dal 25 al 31 luglio è ricca di appuntamenti culturali, dislocati su tutto il territorio della Toscana. E ci sono eventi per tutti i gusti: incontri, concerti, rassegne cinematografiche, spettacoli teatrali, mostre diffuse, conferenze e tanto altro.

Firenze, 25 luglio

Lo spettacolo teatrale con cui Silvia Calamai si è aggiudicata il Premio di Drammaturgia Don Chisciotte “Teatro & Scienza” (seconda edizione, giuria presieduta da Franco Quadri), “Dalle stelle” va in scena il 25 luglio all’Anfiteatro di Villa Strozzi a Firenze, primo appuntamento dell’anteprima di Avamposti Teatro Festival 2022 organizzata dal Teatro delle Donne nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze. Inizio ore 21,15.



Scandicci (Firenze), 26-28 luglio

La più fiorentina delle commedie in una location inedita: dal 26 al 28 luglio (ore 21,15) "L’Acqua Cheta" di Augusto Novelli va in scena nel giardino della Magnolia dell’Abbazia di Badia a Settimo, a Scandicci, grazie alla sinergia tra la Compagnia delle Seggiole e la Fondazione Opera della Badia. Info e prenotazioni: 3332284784.

Orbetello (Grosseto), 28 luglio

Nell'ambito de "Le Crociere", il festival storico sulla Laguna di Orbetello, il 28 luglio (ore 21,30) fa tappa il tour “Estate 2022” di Francesco Renga: il cantante proporrà i brani più belli della sua carriera quasi quarantennale.

Firenze, 29 luglio

La Compagnia delle Seggiole presenta "La Mandragola" di Niccolò Machiavelli, per la regia di Claudio Spaggiari, nella splendida ed unica location della Terrazza del Forte di Belvedere. L'appuntamento è per il 29 luglio alle 21. Prenotazioni: Caffetteria del Forte di Belvedere, 3339222543.

Prato, 29 luglio

In piazza San Domenico a Prato, il 29 luglio (ore 21,15) è in programma "Io in blues", concerto di Irene Grandi. In scaletta canzoni internazionali e italiane che spaziano dagli anni '60 fino ai '90, di ispirazione blues, con qualche brano del repertorio di Irene in un arrangiamento in chiave rockblues. L'evento è organizzato da "Fonderia Cultart". Info: 3381015732.

Radicondoli (Siena)

Nel borgo medievale di Radicondoli, per tutta l'estate (fino al 31 agosto), c'è "Paesaggi Contemporanei", progetto di arte contemporanea di valorizzazione del territorio a cura del Comune e in collaborazione con Radicondoli Arte. Tra le vie del paese mostre, installazioni site-specific e sonore realizzate da Franco Ionda, Giuseppina Giordano, Mirio Cosottini, Paolo Fabiani, cinema e arte a cura de Lo schermo dell’arte, Festival di cinema e arte contemporanea.

Carrara

"Il Mare: Mito Storia Natura. Arte italiana 1860 - 1940" è la grande mostra dell’estate in corso a Palazzo Cucchiari della Fondazione Giorgio Conti, a Carrara, fino al 30 ottobre. Curata da Massimo Bertozzi e articolata in sei diverse sezioni, la mostra proporrà un viaggio attraverso varie scuole artistiche italiane in anni decisivi, compresi tra la nascita del Regno d’Italia e lo scoppio della seconda guerra mondiale (Info: 0585.72355).



Lari (Pisa), 30 e 31 luglio

Il 30 e 31 luglio (ore 21,30 a Lari (piazza Matteotti e giardino del Comune) c'è "Atroce Favola", l’evento speciale di Collinare Festival del Suono 2022. Lo spettacolo in prima assoluta, scritto e diretto da Loris Seghizzi, è una rilettura in chiave contemporanea della celebre Madama Butterfly di Puccini, destrutturato nella forma e nello spazio, mescolando l’opera lirica con altri linguaggi artistici.