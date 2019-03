Sarzana, 17 marzo 2019 – Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi della stagione del Teatro Impavidi, quello che vedrà in scena lunedì 18 marzo, alle 21, uno degli attori più amati dal pubblico italiano: Luca Zingaretti. Il celebre 'Commissario Montalbano' porterà sul palco sarzanese 'La Sirena' di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

“Si preannuncia un tutto esaurito – affermano i promotori della Stagione, l'associazione degli Scarti presieduta da Andrea Cerri - per uno spettacolo che è stato possibile organizzare grazie al fondamentale contributo - come main sponsor - degli Studi Medici Calzetta (Imago Lunae – Eco X), che hanno voluto festeggiare la ricorrenza dei venticinque anni dall'introduzione dalla prima risonanza magnetica nel loro centro diagnostico, offrendo questa importante opportunità ai cittadini sarzanesi.

Lo spettacolo è tratto da Lighea, piccolo gioiello di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Nel tardo autunno del 1938 due uomini di origine siciliana si incontrano in una Torino a entrambi estranea: Paolo Corbèra è un giovane laureato 'in piena crisi di misantropia', Rosario La Ciura invece è un settantacinquenne considerato il più illustre ellenista del tempo. I due sconosciuti a poco a poco entrano in una garbata e cordiale confidenza: tra riflessioni erudite, dialoghi sagaci e battute cinicamente ironiche trascorrono il tempo conversando di letteratura, di antichità, di vecchie e nuove abitudini di vita. La Sirena è un immaginario viaggio geografico e temporale tra il Nord e il Sud, tra la carnalità del Presente e la spiritualità dell’Antichità, in un mondo costruito sulla passione e l’estasi.

Prima dello spettacolo alle 18,15, nel foyer del Teatro, gli Studi medici Calzetta organizzeranno anche un importante incontro informativo, al quale interverranno la presidentessa, Anna Maria Aluisini, e i dottori Ugo Mignosi e Alfonso Fausto che faranno il punto riguardo la situazione della diagnostica e dell'importanza dei protocolli di screening. A seguire sarà offerto un aperitivo a tutta la cittadinanza.

“Una collaborazione quella tra il Teatro degli Impavidi e Imago Lunae – continua Cerri - che dimostra l’importanza del coinvolgimento del tessuto imprenditoriale del territorio nel sostenere iniziative culturali e le attività del teatro cittadino. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della campagna 'I nuovi Impavidi' che ha l'obbiettivo di coinvolgere tutte le migliori realtà produttive del territorio nel creare sinergie e collaborazioni in ambito culturale. Perché c’è vera cultura quando anche le eccellenze produttive si uniscono per un bene comune”. Per info sullo spettacolo e sull’incontro delle 18.15 contattare la biglietteria del teatro al 346 4026006.