Benvenuto Vermentino. Cantine e androni aperti due giorni di degustazioni

Castelnuovo Magra (La Spezia), 16 aprile 2023 - Ritorna "Benvenuto Vermentino". L’evento di promozione del prezioso e sempre più conosciuto vino della colline del sole ideato dal Comune di Castelnuovo Magra si ripresenta per la sua dodicesima edizione il 17 e 18 giugno in una due giorni di degustazione e dibattiti che avranno come filo conduttore il vino e il suo sviluppo anche a livello imprenditoriale e occupazionale. Negli ultimi anni l’immagine del vino è stata completamente rinnovata diventando non soltanto un prodotto tipico dell’agricoltura ma un vero e proprio simbolo di crescita. Per il borgo collinare di Castelnuovo Magra sarà un fine settimana di festa e per contribuire a ospitare i tanti produttori anche i residenti metteranno a disposizione gli atri dei palazzi e i fondi per realizzare cantine, locali per degustazioni e di esposizione. "Benvenuto Vermentino" è la rassegna principe dedicata al vino della Liguria di Levante.

"L’edizione di quest’anno – ha spiegato il sindaco Daniele Montebello – sarà molto rinnovata e si preannuncia ricca di novità, sia dal punto di vista organizzativo che delle proposte rivolte al pubblico. Dopo le edizioni del 2020 e 2021 saltate a causa dell’emergenza sanitaria già lo scorso anno avevamo ripreso in grande stile la rassegna più partecipata da tutta la nostra comunità, tanto da definire il 2022 un anno di record, con più di 2200 bicchieri venduti, oltre 5000 presenze ad assaggiare la nuova annata di Vermentino, e tante aziende produttrici attivamente coinvolte". Nelle prossime settimane verrà presentato il programma completo di "Benvenuto Vermentino 2023", evento clou della proposta culturale del territorio. "Noi castelnovesi ci consideriamo un po’ la capitale del Vermentino ligure – conclude il sindaco Daniele Montebello – tenendo conto della produzione vitivinicola sia a livello qualitativo che quantitativo. E tutto questo per merito dei nostri eccezionali produttori, cui va il mio più grande ringraziamento anche per la riuscita del nostro evento che come ogni anno sarà una grande festa collettiva. In più quest’anno prevediamo l’organizzazione di una tavola rotonda a margine della manifestazione. Stiamo definendo in questi giorni il programma definitivo che vedrà coinvolti esperti di marketing e come sempre i nostri produttori della zona ma anche diversi ospiti".

m.m.