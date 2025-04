La Fiera delle Nocciole non passa mai di moda, centinaia di bancarelle in centro

Sarzana, 6 aprile 2025 – Una domenica da tutto esaurito in città. La Fiera delle Nocciole continua a avere il suo fascino e a richiamare migliaia di visitatori. Già da ieri mattina la città si è svegliata presto con l’arrivo delle bancarelle posizionate nelle vie del centro storico nell’anello limitrofo. centinaia di stand propongono come di consueto dolciumi, giochi, abbigliamento, l’immancabile panino con la porchetta e ovviamente la collana di nocciole che rappresenta il simbolo di una delle fiere più antiche della provincia.

Tanta gente ha comportato un adeguato piano di controllo anche da parte delle forze dell’ordine e della polizia municipale. Sono stati adottati dal comando della locale cambiamenti alla viabilità partendo dal divieto di transito e sosta che resterà in vigore fino alle 23 di domani, lunedì, in piazza Martiri della Libertà (fronte Banca Carispe-Credit Agricole), piazza San Giorgio, via Gramsci, via Marconi, piazza Luni, piazza Matteotti, via Bertoloni, via Landinelli, piazza De Andrè, piazza Garibaldi, piazza Battisti, viale Alfieri (tratto da Via Cisa a Via Falcinello), via Falcinello (tratto da Via Circonvallazione a intersezione viale Alfieri), viale della Pace, via Gori, viale Dante Alighieri (tratto viale della Pace a Via Cisa). Inoltre da via Torrione S. Francesco il traffico sarà deviato su piazza Capolicchio dalle 7 alle 21,30 di oggi e domani. Divieto di transito anche nelle vie IV Novembre, Mazzini per i veicoli provenienti da Porta Romana, con deviazione su Piazza Firmafede.

Divieto di transito nella via Dante Alighieri nel tratto compreso fra il civico 93 e l’incrocio con viale della Pace, escluso residenti.