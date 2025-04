Free food festival, anche il cibo è inclusione

Sarzana, 17 aprile 2025 – La celiachia come opportunità e non più come limite. Questo il senso di Free Food Festival, il primo festival interamente gluten free e con opzioni vegetariane e vegane, che nasce a Sarzana. Dal 30 maggio al 1° giugno nelle principali piazze del centro storico un week end interamente dedicato all’inclusività, con stand gastronomici in piazza Matteotti, espositori in piazza Garibaldi, giochi per bambini in piazza Luni e tanti interventi di esperti.

Nato da un’idea che Valentina Leporati – influencer, divulgatrice, panificatrice e pasticcera gluten free – coltivava da anni, il Free Food Festival, inserito nelle proposte commerciali approvate dall’amministrazione Ponzanelli, rappresenta una vera grande novità, che ha già ottenuto riscontro di pubblico da diverse parti dello Stivale. In collaborazione con Gnam Food event, associazione toscana che si occupa di valorizzare la parte culinaria italiana, e con il contributo e il patrocinio del Comune, alla fine di maggio Sarzana potrebbe davvero diventare la città più inclusiva d’Italia. E di certo, dato che non è mai stato realizzato un evento simile nel panorama nazionale, lo sarà dal punto di vista gastronomico.

“Qui esistono già tanti locali che offrono alternative sicure gluten free – spiega Valentina Leporati -. Se sono considerata il volto della celiachia in Italia, sicuramente voglio esserlo anche per Sarzana, città a cui sono molto legata, contribuendo a realizzare un Festival che celebra l’inclusività. A causa della mia diagnosi di celiachia, mi sono negata tantissime esperienze da ragazzina e non voglio che sia più così per nessuno”. Oltre a Valentina Leporati, saranno diversi gli ospiti di rilievo nazionale che terranno incontri al Free Food Festival. Tra questi anche la dietista sarzanese Camilla Bendinelli, che venerdì 30 maggio, alle 19, parlerà dell’intervento dietetico dopo la diagnosi di celiachia. Sarà invece la speaker radiofonica ed ex concorrente del grande Fratello Angelica Baraldi a tenere ‘La mia rivincita gluten free: dove vedevo un limite ho trovato la mia strada’, sabato 31 maggio, alle 18.30. Quota azzurra per il cuoco amatoriale e modello Andrea Sanseverini, che domenica 1° giugno, alle 11, parlerà di gusto, seduzione e piacere in cucina con ‘Lo gnocco senza glutine’.

“Grazie a Valentina – commenta il sindaco Cristina Ponzanelli - perché l’evento nasce proprio dalla sua storia che all’inizio ha condizionato in modo negativo la sua vita. Lei ha avuto la resilienza e capacità di trasformare quell’aspetto nel suo punto di forza e veicolare il fatto che la celiachia non può e non deve essere un limite”. Entusiasta anche l’assessore al commercio Luca Ponzanelli, che ha concluso: “Le aspettative alte, ma le tante conferme già arrivate ci fanno ben sperare. Puntiamo molto su questo format unico e innovativo e legato a Sarzana, di cui speriamo seguiranno altre edizioni”.