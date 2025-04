Pasqua di grandi eventi a Sarzana, dalla mostre in Fortezza ai mercatini del centro

Sarzana, 18 aprile 2025 – Una Pasqua di grandi appuntamenti a Sarzana, dagli eventi culturali proposti alla Fortezza Firmafede con la mostra in corso “Giorgio de Chirico. La Metafisica della creazione” alle proposte commerciali del centro storico con il Mercato della Soffitta e la fiera enogastronomica dedicata i prodotti piemontesi. In questo fine settimana e nel ponte del 25 aprile in programma la mostra curata da Lorenzo Canova, che propone una selezione di 50 importanti opere, tra quadri, opere su carta e sculture provenienti dalla Fondazione Giorgio e Isa de Chirico di Roma e ripercorre gli ultimi 10 anni di vita di de Chirico e al suo legame con la complessa e versatile fase creativa della Neometafisica: la mostra sarà visitabile con orario prolungato fino alle 20. Nelle sale del piano terra l’esposizione “Big Sur Painting Series” dell’artista sarzanese Ivan Vitale Lazzoni, a cura di Luca Nannipieri che ha avuto un grande successo di pubblico, chiuderà il 21 aprile e lascerà il posto a “Tutto il mare in una buca” di Alessandra Gasparini.

La nuova esposizione, al via il 25 aprile e visitabile fino all’8 giugno, è un viaggio attraverso oltre 20 opere nel mondo dell’artista genovese, residente da molti anni a Sarzana, popolato da figure, volti, mani, oggetti e personaggi, tutti portatori di emozioni intense, domande e dubbi profondi, un incontro con l’invisibile, con il mistero e con l’emozione. Nel centro storico protagoniste saranno le iniziative commerciali ormai consolidate come l’edizione pasquale de “Il mercato della Soffitta” (appuntamento periodico di antiquariato, modernariato, vintage e collezionismo che sempre richiama molti visitatori) mentre, in piazza Matteotti, il “Mercatino Regionale Piemontese” proporrà prodotti tipici ed eccellenze enogastronomiche della regione Piemonte sempre molto apprezzate.

Ecco il dettaglio e le informazioni utili dei singoli appuntamenti: Mostre alla Fortezza Firmafede: aperture straordinarie: dal 20 al 21, dal 25 al 27 aprile e dal 1° al 4 maggio con orario prolungato fino alle 20. Biglietto unico per le due mostre (Giorgio de Chirico. La Metafisica della creazione + Tutto il mare in una buca) Intero 14, Ridotto 8 (giovani dai 6 ai 25 anni, universitari, anziani oltre i 65 anni, diversamente abili, residenti a Sarzana, insegnanti, militari e forze dell’ordine, personale Mic e Comune di Sarzana). Kit family 3 persone 24, Kit family 4 persone 32,00. Gratuito bambini sotto i 6 anni, giornalisti, guide turistiche, soci Icom, accompagnatori diversamente abili. Info Fortezza Firmafede, www.fortezzafirmafede.it . “Il mercato della Soffitta” centro storico, 19 -20- 21 aprile 2025 dalle 9 alle 20. “Mercatino Regionale Piemontese” piazza Matteotti sabato 19 e domenica 20 aprile dalle 9.30 alle 19.30. Info: www.mercatinoregionalepiementese.it