Campionato mondiale del pesto, libri, bollicine e molto altro: Sarzana e i suoi mille eventi

Sarzana, 21 marzo 2025 – Campionato mondiale del pesto, week-end Franciacorta, Libri per strada e molto altro ancora. Questo sarà un anno ricco di eventi di natura commerciale per Sarzana. È stato infatti recentemente approvato dalla giunta, su proposta dell’assessore Luca Ponzanelli, il fitto calendario di eventi che nei mesi scorsi sono stati proposti da vari operatori del settore, rispondendo all’avviso emanato dal Comune. Indirizzare verso una diversa vocazione le aree del centro storico e differenziare l’offerta, caratterizzare e rivitalizzare le differenti aree della città prevedendo negli anni la coerenza delle manifestazioni e incentivandone la qualità, in termini di caratteristiche e organizzazione. Queste alcune delle finalità dell’avviso delle quali si è tenuto conto per valutare le proposte meritevoli di accoglimento.

Grande spazio è stato riservato agli appuntamenti di natura enogastronomica, che possono ora contare su un format: Sarzana taste experience – Gli appuntamenti del gusto. Si partirà il week end del 3 e del 4 maggio con Oysteria, la due giorni che punta ad esaltare l’accoppiata ostriche e champagne, mentre il 24 e il 25 maggio sarà la volta di Sarzana doc. Tra gli appuntamenti dello stesso filone si segnalano anche alcune interessanti novità come il festival itinerante del gluten free, in programma dal 30 maggio al 1 giugno o il festival del basilico in programma per il 4 e il 5 ottobre, e un grande ritorno.

Dall’1 al 3 di agosto il centro storico tornerà infatti ad ospitare Sarzana a tavola, con piazza Matteotti e altri punti della città invasi da stand di prelibatezze tipiche del territorio. Ampio spazio anche il filone di fiere e mercati, che partirà ufficialmente sabato 5 aprile con la tradizionale Fiera delle nocciole. In programma anche diversi appuntamenti cadenzati che verranno avviati in via sperimentale. Tra questi lo Sbaratto, che si svolgerà ogni ultima domenica del mese in piazza Martiri, il Mercato creativo, che avrà sede in piazza Garibaldi la seconda domenica di ogni mese, o il Market factory che, sempre in piazza Garibaldi, si terrà il terzo week end di ciascun mese. In programma anche diverse notti bianche, in concomitanza di appuntamenti, per rivitalizzare il centro nelle ore serali. La prima, che coinvolgerà i bar del centro, è infatti fissata per sabato 5 aprile, giorno di inizio della Fiera delle nocciole.

Prevista poi una notte bianca il 20 giugno, in occasione dell’inizio dell’estate, una il 21 luglio, per celebrare il compleanno di Sarzana e una il 13 settembre, per salutare la bella stagione. Non solo centro storico, l’obiettivo è infatti anche quello di coinvolgere in appuntamenti anche alcuni dei quartieri più periferici. A Sarzanello in programma la Festa sarda, dal 18 al 20 luglio, e la Festa argentina, dal 20 al 22 giugno. Tanti gli appuntamenti che si svolgeranno a San lazzaro, tra cui la Festa della Scartozzera (dal 29 al 31 agosto e dal 5 al 7 settembre) e la Festa dell’uva, fissata per il 20 settembre. Un programma ricco e variegato, ma non esaustivo. Basti pensare che sono ancora da calendarizzare gli appuntamenti proposti per i mesi di novembre e dicembre, che verranno stabiliti in un secondo momento.