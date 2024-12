Un Natale di eventi al teatro degli Impavidi, spettacoli e intrattenimento per tutti i gusti

Sarzana, 17 dicembre 2024 – Un Natale per tutte le età quello da trascorrere al Teatro degli Impavidi di Sarzana gestito dall’associazione ’Gli Scarti’. Sono infatti diversi gli appuntamenti culturali appositamente pensati per allietare, per grandi e piccini, il periodo delle festività. Si inizia questa domenica, alle ore 16, con le letture performative curateb da Kraken Teatro che verranno poi riproposte – allo stesso orario – sia martedì 24 dicembre che venerdì 27 dicembre. Durante le tre giornate i protagonisti di Pattini d’argento, Canto di Natale e lo Schiaccianoci, prenderanno vita per affascinare ed emozionare il pubblico, che si troverà immerso in un’atmosfera magica e natalizia. Si prosegue con il Concerto di Capodanno, che si terrà nello storico teatro sarzanese, mercoledì 1 gennaio alle 17.30. ‘Valzer che passione!’ è il titolo del concerto che verrà portato in scena dall’Ensemble dell’Orchestra Mussinelli. Al centro dell’appuntamento di grande rilievo ci saranno infatti musiche popolari e coinvolgenti che appartengono al repertorio di fine ‘800 - soprattutto della famiglia Strauss - attraverso valzer, polke, mazurche, marce, tutti realizzati, nella versione storica per ensemble strumentale, da A. Schoenberg, A. Berg e A. Webern. Sarà poi un altro concerto di grandissimo valore culturale a chiudere il periodo delle festività. La Gosp- Giovane Orchestra Spezzina, si esibirà in un meraviglioso concerto dell’Epifania.

Lunedì 6 gennaio alle 17.30 l’orchestra nata nel 2013 su iniziativa e con il sostegno della Fondazione Carispezia, in collaborazione con i Distretti socio-sanitari provinciali, potrà contribuire a diffondere il progetto che vede nel fare musica insieme uno strumento per crescere e per fornire a bambini e adolescenti un ambiente formativo e di riscatto sociale. «Nel contesto natalizio sarzanese, che sta attirando tantissimi visitatori per la varietà e la ricchezza delle opportunità culturali e commerciali – dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli –- spicca la rassegna del nostro Teatro Impavidi, che ancora una volta propone spettacoli e intrattenimento di vera eccellenza, che rendono la nostra città un vero e proprio punto di riferimento culturale e artistico per tutto il territorio». A esprimere entusiasmo per la programmazione natalizia del teatro Impavidi anche l’assessore alla cultura Giorgio Borrini, che aggiunge: «Un calendario del nostro Teatro che da quest’anno include un concerto di capodanno per il primo gennaio. Dal più classico dei valzer alla marcia di Radetzky, un primo evento per cominciare un nuovo grande anno di cultura, con gli Impavidi sempre più riferimento per un intero territorio che guarda anche oltre i confini liguri».