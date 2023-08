La 58ª Sagra dell’uva e del vino. Spettacoli, musica e gastronomia a contorno della sfida tra i rioni

Vezzano (La Spezia), 31 agosto 2023 – Tutto pronto per il week end con la 58ª Sagra dell’uva e del vino a Vezzano, una festa con i fiocchi che vedrà i rioni Capitolo, Borgo, Piazza, San Michele e San Giorgio contendersi il palio, lo strazo. E poi spettacoli, musica e gastronomia, per tre giorni di puro divertimento. Si parte domani con l’aperisfida, l’aperitivo con scene viventi e la tradizionale disfida dialettale dalle 18 nel rione San Giorgio, alle 18.45 Piazza/San Michele, alle 19.30 al Capitolo e alle 20,15 nel Borgo. Alle 21 per il festival ’I luoghi della musica’ concerto della Monday Big Band, musiche swing e american songs anni ’30-’40 nel sagrato della chiesa di Vezzano Alto.

Un sabato tutto da scoprire con la notte bianca vezzanese, che inizierà alle 18 con l’inizio dei festeggiamenti: alle 19.30 apriranno i banchi gastronomici. Alle 21,30 serata ’Dancing in the wine’, dj set e vocalist con luci ed effetti speciali in piazza del Popolo con la New Generation Sound. Domenica si entrerà nel cuore della sfida che vede alle 10 i rioni protagonisti della sfilata in costumi tradizionali accompagnati dalla banda musicale Puccini e dal gruppo storico sbandieratori Levanto.Dalle 10 alle 11.30 laboratorio creativo per bambini ’12 chicchi’ a cura della coop Zoe in piazza del Popolo, seguirà lo spettacolo ’Bizzarri equilibri’ con Lello Clown. Alle 15 l’esibizione itinerante, dal rione Borgo a San Giorgio, del gruppo folk Amixi de Boggiasco, fino alle 17 spettacoli di giocoleria itineranti nei rioni a cura di Fem Spettacoli. Gara conclusiva alle 17 sul Campo, dove ci sarà la sfida della pigiatura dell’uva, seguiranno le premiazioni. La festa andrà avanti con il grande circus show con Fortunello & C. a Vezzano basso, alle 20 serata latino-americana a cura della scuola di ballo Salsa major.

Durante le giornate di sabato e domenica si svolgerà il mercatino di hobbisti, aziende agricole e artigiani lungo le vie del paese, la mostra fotografica ’Vezzano e i suoi incantevoli scorci’ a cura dell’associazione Vezzano e oltre all’Ospitale di San Nicola in via Roma. Funzionerà il servizio navetta da e per Fornola (piazzale Motorizzazione Civile) al Cimitero di Vezzano basso: sabato dalle 18 all’una e domenica dalle 9 alle 22. Durante la giornata domenica i visitatori potranno ammirare l’estemporanea di pittura a cura del maestro Luciano Viani lungo la scalinata del castello che porta alla torre pentagonale e i giochi di legno medioevali artigianali per bambini e adulti a cura di Alessandro Terzo nella piazza della torre pentagonale. La manifestazione è stata realizzata da Comune e Pro Loco con il contributo di MaRis, Regione, Fondazione Carispezia, Camera di Commercio, IG, Ge.Me; artisti di strada e intrattenimento a cura di associazione MagArt.

Cristina Guala