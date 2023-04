Sarzana, a spasso nella natura fra trekking e piatti tipici: le proposte del Parco

Sarzana, 1 aprile 2023 – Una risorsa ambientale preziosa ma anche un potenziale traino al turismo lento e all’economia del territorio che grazie al Parco di Montemarcello Magra Vara mette in mostra tutte le sue unicità. Sarà quindi una bella promozione, non soltanto del messaggio di difesa e rispetto dell’ambiente, quella organizzata dall’ente in collaborazione con le guide della società Cooperativa Hydra e della comunità che vive al’interno dei confini dell’area protetta. Sarà un calendario ricco di iniziative, uscite, escursioni, passeggiate quello promosso dal Parco che ha rilanciato l’itinerario del territorio proponendo diverse iniziative a tema, rivolte a cittadini e turisti per conoscere e condividere esperienze, progetti e attività. Idee che rappresentano un nuovo modo di vivere e promuovere i luoghi ricchi non soltanto di bellezze naturali ma anche di cultura e iniziative artigianali e piccole imprese che grazie alla qualità dei prodotti si stanno facendo conoscere non soltanto a livello locale.

A sostenere le iniziative organizzate che inizieranno sabato prossimo, 8 aprile, ci saranno l’associazione "Enrico Calzolari" pro Monte Caprione, Associazione Gae, Lipu, Gruppo Speleologico Cai Sarzana, Centro Antares Fondazione "Manlio Canepa", Cooperativa Terre del Magra, Centro Sport Avventura Asd Brugnato, Fiumaretta noleggio e Servizi Punta Corvo di Enrico Brochetelli, Comitato "Angelo Baccigalupi", Azienda Agricola Pian della Chiesa, Apicoltura Ribaditi, Azienda Agricola Bartolucci. Le escursioni saranno a numero chiuso, con prenotazione obbligatoria a: [email protected] oppure contattando il numero 327-1273871.

Si inizia sabato 8 aprile con la visita guidata dal borgo di Portesone al distretto di Barbazzano, in collaborazione con l’Associazione "Enrico Calzolari pro Monte Caprione" in compagnia della guida Gino Cabano. Si proseguirà con camminate nei sentieri, visite eno-gastronomiche alle aziende agricole del territorio, discese in canoa sul fiume Vara, risalite in battello lungo il Magra, laboratori con le api e la cera, partecipazione alla giornata europea dei Parchi e naturalmente non può mancare la visita il 24 giugno alla Farfalla Dorata alla Pieve di San Lorenzo. Insomma un lungo elenco di iniziative consultabili sul sito internet del Parco che si concluderanno il 29 ottobre in una giornata all’insegna dell’avventura sulle acque del fiume Vara.