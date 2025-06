Fiera del Molinello, 2 giorni di festa fra divertimento e beneficenza

Vezzano Ligure, 6 giugno 2025 – Tutto pronto per la 37ª edizione della Fiera del Molinello in programma domani e domenica: nell’occasione Comune di Vezzano Ligure, Parrocchia del Molinello, Proloco, Pubblica Assistenza di Vezzano Ligure e Associazione umanitaria ’Amici del Parco-Italia/Madagascar’ organizzano una serie di iniziative che faranno da cornice alla tradizionale fiera con bancarelle e banchi gastronomici. Domani la festa inizierà alle 15 con il laboratorio per bambini a cura dell’associazione ’Crescere Insieme’ sul sagrato del Santuario, alle 17 mostra di pittura della scuola ’L’Accademia del Colore’ del Maestro Luciano Viani e la mostra personale del pittore Valter Orlandi nella sala della Stazione, alle 18 aperitivo con il pittore Viani che aprirà la mostra personale nella Sala del Bar Ravenna. Tutte le mostre resteranno aperte fino alle 19 di domenica. La serata continuerà poi su Via Termo dove, dalle 19, apriranno i banchi gastronomici a cura delle associazioni di volontariato, alle 21 concerto degli Ora4 acoustic soul band, con brani pop, rock, blues, jazz, riarrangiati in chiave acustica.

Domenica la fiera per tutto il giorno con banchi di ambulanti, hobbisti e produttori che dal piazzale della Stazione arriveranno fino al sagrato del Santuario della Madonna del Molinello. Durante tutta la giornata attivi i banchi gastronomici dell’associazione ’Amici del Parco – Italia/ Madagascar’. Il programma: domenica alle 9 dal piazzale della stazione partirà la Camminata ’Ricordando il 3 Giugno 1523’, un circuito ad anello organizzato dalla Proloco, da Via Del Monte, S.Venerio Alto, Via Matteotti, Vezzano Alto, Vezzano Basso, Prati. Alle 10.30 consegna dei diplomi ai giovani artisti del Corso di pittura di Luciano Viani nella sala della stazione, alle 11.30 su Via Termo si potrà assistere alla dimostrazione del metodo Yotsu Gym sulla sedia a cura dell’Associazione Yinsieme & Ladylavanda, che si ripeterà anche alle 16.30. Dalle 15 alle 19 sarà allestito un parco giochi nel piazzale della stazione dove tutti i bambini potranno cimentarsi in alcuni giochi antichi di legno come Shangai, Tetris, lancio degli anelli, Forza 4 , Italia in Miniatura e molto altro fornito da Versilia Noleggio Eventi. In occasione della chiusura dell’anno catechistico ci sarà il pranzo comunitario in canonica. Alle 17 esibizione della banda musicale ’Giacomo Puccini’ di Vezzano Ligure, lungo il percorso della fiera con concerto finale sul sagrato del Santuario. Durante la giornata pesca di beneficenza nella canonica, domenica esposizione di macchine d’epoca a cura di Cams nel Piazzale della Stazione.