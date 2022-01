Grosseto, 19 gennaio 2022 - Al via dal 4 febbraio la stagione 2022 dei Teatri di Grosseto: un ricco programma di appuntamenti fino ad aprile e una rassegna dedicata al pubblico delle famiglie. Emilio Solfrizzi, Leo Gullotta, Massimo Dapporto, Andrea Cosentino sono solo alcuni degli interpreti del cartellone che nasce dalla collaborazione tra il Comune di Grosseto e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. “Dopo che nel 2021 abbiamo portato gli spettacoli teatrali “a casa” dei grossetani grazie alla rivoluzionaria idea degli spettacoli in streaming, quest’anno siamo lieti di poter dare ufficialmente il via alla stagione teatrale 2022 che tornerà alla sua tradizionale forma, fatta di persone in carne ed ossa, di applausi reali e di passione. - asseriscono il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura, Luca Agresti - Siamo speranzosi che questo nuovo anno sia migliore dei precedenti e porti tante novità per il mondo teatrale, che ha vissuto momenti di buio in questo periodo di pandemia. Il teatro è un baluardo della cultura che deve essere valorizzato e sponsorizzato al meglio nella nostra città, considerando anche la nostra candidatura a Capitale della Cultura 2024”. “Spettacoli che parlano ad un’intera comunità, che pongono domande, che raccontano il nostro passato ed il nostro presente. È questa – osserva la presidente della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Cristina Scaletti – una delle molteplici chiavi di lettura di un programma che comprende anche una rassegna dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie. Un cartellone ricco di spunti per riflettere sulla natura dell’animo umano, per approfondire, ma anche per sorridere e condividere le emozioni che solo lo spettacolo dal vivo può regalare”. “Emilio Solfrizzi, Leo Gullotta, Massimo Dapporto, Laura Curino – sottolinea il direttore della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Patrizia Coletta – sono alcuni degli interpreti che sottolineano il valore di una stagione teatrale poggiata sulla qualità e ispirata alla varietà di generi e registri tematici. Da Il malato immaginario di Molière al paradigmatico Bartleby di Herman Melville, da Giorni Felici di Samuel Becket all’adattamento per il teatro di Festen. Il gioco della verità, il capolavoro cinematografico di Thomas Vinterberg, prende corpo un cartellone denso di contenuti, pensato per rispondere alle aspettative dell’affezionato pubblico di Grosseto. Un programma che si completa con la proposta pensata per le famiglie, con spettacoli in grado di incuriosire e coinvolgere sia i più piccoli che i loro accompagnatori”. Il debutto della Stagione teatrale è in programma venerdì 4 febbraio (ore 21:00, come per tutti gli spettacoli) al Teatro Moderno con Il malato immaginario di Molière, interpretato da Emilio Solfrizzi.

© Riproduzione riservata