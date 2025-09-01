Spaccata in pieno centro a Viareggio: colpo grosso nella pasticceria Gambalunga

Viareggio, 1 settembre 2025 - Ha usato un vecchio martello per sfondare il vetro della porta d’ingresso e, passando da un piccolo varco, è riuscito a intrufolarsi all’interno della pasticceria. Una volta dentro, ha arraffato la cassa. Non solo le poche decine di euro del fondo, ma anche l’intero incasso del fine settimana. Un colpo ben riuscito: il bottino ammonta infatti a diverse migliaia di euro.

L’episodio è avvenuto questa notte in via Sant’Andrea a Viareggio, alla pasticceria Gambalunga. Sul posto, già dalle prime ore del mattino, è intervenuto il personale del Commissariato di Viareggio insieme al reparto di polizia scientifica, che ha effettuato rilievi accurati alla ricerca di tracce utili a risalire all’autore della spaccata.

Gli investigatori stanno inoltre acquisendo e visionando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza dei negozi limitrofi e della vicina banca. Le videocamere della pasticceria, purtroppo, erano fuori uso al momento del furto.

Per la famiglia Benassi, titolare dell’attività, è stato un risveglio decisamente amaro. La zona da tempo è nel mirino della microcriminalità, con spaccate e furti che colpiscono soprattutto le auto in sosta. Solo pochi mesi fa, il 1° giugno, lo stesso quartiere era balzato agli onori delle cronache per l’esplosione del bancomat del Banco Popolare.