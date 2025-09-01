In scooter contro un pino. Bagnino muore a 52 anni. Fatali le radici sporgenti

Stava rientrando al lavoro per fare il turno di chiusura al bagno Batigia. Ma questa volta Lorenzo Lorenzini al posto di lavoro che tanto amava non è arrivato. Un destino atroce lo ha tolto all’affetto dei suoi cari e dei suoi tanti amici. Fatali, a quanto pare, sono state alcune radici sporgenti di via Vittorio Veneto a Lido che lui, in sella al suo scooter, stava percorrendo proprio per andare al bagno Batigia. Stando a una prima ricostruzione degli agenti della polizia municipale di Camaiore, Lorenzo ha perso il controllo dello scooter ed è andato poi a sbattere contro un pino. Fatale il trauma toracico riportato. L’uomo è andato in arresto cardiaco e a nulla sono valsi anche in ambulanza i disperati tentativi del personale del 118 di strapparlo alla morte.

Lorenzo, figlio dell’ispettore di polizia Renzo Lorenzini deceduto qualche anno fa, era un istruttore di nuoto e un bagnino con un enorme bagaglio di esperienza alle spalle. "Sapeva sempre cosa fare e come aiutarti. Un professionista vero, un uomo – dice di lui Marco Daddio, presidente dei balneari lidesi – che ti dava sicurezza e di cui potevi fidarti in qualunque situazione". E’ distrutto dal dolore Massimo, amico e collega. "Impossibile – dice – trovare una persona migliore di lui. Un ragazzo di cuore cui tutti volevano bene". Lorenzo lascia la madre e quattro fratelli.

Paolo Di Grazia