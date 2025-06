Viareggio, 2 risse in 2 giorni: botte e un ferito nella rinnovata via Mazzini. Bloccati anche i bus

Viareggio (Lucca), 29 giugno 2025 – A Viareggio c'è stata una rissa tra nordafricani nella serata di sabato in via Mazzini, il salotto buono della città, di recente inaugurata dopo i lavori nel centro. C'è stato un ferito lieve. Fermati per un breve periodo, proprio a causa della rissa in mezzo di strada, i bus del trasporto pubblico. I conducenti non potevano procedere senza mettere a rischio l'incolumità delle persone. Sul posto i carabinieri. Un'altra rissa simile c'era stata quasi 24 ore prima, venerdì, nella stessa zona. Invece sul viale Europa in Darsena sono stati infranti i vetri ad una ventina di auto parcheggiate: non è stato rubato nulla di rilevante dall'interno ma ovviamente i danni sono di una certa consistenza. Sono auto di proprietari che erano nei vari locali della zona come avventori. Quando sono usciti hanno trovato la brutta sorpresa. Indagini in corso