Calcio, le sfide dalla A alla C di toscane, umbre e dello Spezia

Firenze, 30 marzo 2023 – Dopo la sosta per la Nazionale (che ha riguardato la Serie A e la B, mentre la C ha giocato regolarmente) eccoci a un nuovo fine settimana ricco di sfide interessanti per le squadre toscane, umbre e per lo Spezia. Vediamo il programma dalla A alla C.

SERIE A

Inter-Fiorentina (sabato 1 aprile, ore 18)

Spezia-Salernitana (domenica 2 aprile, ore 15)

Empoli-Lecce (lunedì 3 aprile, ore 18.30)

SERIE B

Cosenza-Pisa (sabato 1 aprile, ore 14)

Spal-Ternana (sabato 1 aprile, ore 14)

Perugia-Frosinone (sabato 1 aprile, ore 16.15)

SERIE C

(Girone B)

Ancona-Carrarese (sabato 1 aprile, ore 14.30)

Montevarchi-San Donato (sabato 1 aprile, ore 17.30)

Cesena-Lucchese (sabato 1 aprile, ore 17.30)

Fermana-Siena (sabato 1 aprile, ore 17.30)

Gubbio-Pesaro (sabato 1 aprile, ore 17.30)

Virtis Entella-Pontedera (sabato 1 aprile, ore 17.30)