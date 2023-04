Cosenza-Pisa 1-0: un gol di Nasti nel primo tempo decide la partita

Pisa, 1 aprile 2023 - Passo indietro per i nerazzurri che cadono a Cosenza grazie a un gol di Nasti poco prima dell'intervallo. Il Pisa scivola così al sesto posto. PRIMO TEMPO - Soliti problemi per i nerazzurri che partono bene, ma a lungo andare cedono il passo al Cosenza che, a fine primo tempo, li punisce con Nasti. Peccato perché i nerazzurri erano partiti subito forte e con Mastinu che, al 2', prova una conclusione velleitaria dalla distanza che termina di poco fuori. Un minuto dopo, successivamente a due corner per i nerazzurri, è Esteves a mettersi in evidenza, ma la sua conclusione viene neutralizzata da Micai. Al 6' contropiede trascinante dei nerazzurri con Esteves e De Vitis, poi il pallone arriva a Moreo che scaglia un destro velenoso, ma Micai devia in angolo, sugli sviluppi del quale Mastinu va molto vicino a un super gol. Ancora Pisa al 19' con Mastinu che per poco non sorprende Micai con un tiro a giro. Al 29' l'opportunità più importante, fino a questo momento, per i padroni di casa, con Martino abile a pescare Delic, ma l'attaccante croato di testa la mette di pochissimo alta sopra la traversa. Cresce di intensità la squadra di Viali e al 44' passa con Nasti, servito da Marras, con un colpo di testa tra Moreo e Caracciolo. Termina così il primo tempo SECONDO TEMPO - Parte fortissimo il Cosenza nella ripresa e Marras mette in grave difficoltà la retroguardia nerazzurra, con Nicolas che deve fare il miracolo di piede per evitare, dopo soli 30 secondi, il vantaggio per i padroni di casa. Al 52' Marin prova ancora una volta dalla distanza, ma il pallone è alto. Tanti giocatori offensivi per i nerazzurri, ma i tiri in porta latitano. Al 63' doppia prodezza di Micai prima su Gliozzi, dopo sponda di Torregrossa su sponda di Moreo e poi sullo stesso Moreo, che aveva provato una seconda volta a calciare verso la porta dopo la prima respinta del portiere. D'Angelo mette dentro anche Tramoni al posto di Marin spingendo decisamente sull'acceleratore. Zuelli serve Moreo al 76' ma l'attaccante del Pisa la mette fuori. Negli ultimi minuti di gara il Pisa non riesce proprio a raddrizzarla e la partita finisce così.

TABELLINO

COSENZA-PISA 1-0 COS ENZA (4-4-2): Micai; Martino, Rigione, Meroni, D’Orazio (62' Rispoli); Marras, Brescianini, Voca (62' Calò), Florenzi (73' D'Urso); Delic (81' Zilli), Nasti (81' Finotto). A disp. Marson, Vaisanen, La Vardera, Venturi, Salihamidzic, Agostinelli, Kornvig. All. William Viali PISA (3-4-1-2): Nicolas; Hermannsson, Caracciolo, Barba; Esteves (46' Morutan), De Vitis (56' Gargiulo), Mastinu (74' Zuelli), Marin (68' Tramoni M.); Sibilli (56' Torregrossa); Moreo, Gliozzi A disp.: Livieri, Guadagno, Sussi, Calabresi, Rus, Tramoni L. All. Luca D’Angelo ARBITRO: Guida di Torre Annunziata RETI: 43' Nasti AMMONITI: D'Orazio, Voca, D'Urso NOTE: Recupero 1' pt, 5' st