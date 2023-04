Spezia-Salernitana 1-1: sotto nel primo tempo, gli aquilotti sfiorano la vittoria

La Spezia, 2 aprile 2023 – Tutto sommato va bene così. Pareggiano Spezia e Salernitana al Picco. In vantaggio gli ospiti nel primo tempo, rispondono gli spezzini nel secondo, giocando molto meglio. Un punto in classifica che porta i ragazzi in maglia bianca a +6 dalla terzultima, il Verona sconfitto ieri dalla Juventus. La formazione scelta da Semplici per il big match salvezza fatica nel primo tempo, poi i cambi danno maggior vivacità nella ripresa.

Non succede veramente nulla fino all'8', poi il destro al volo di Sambia è bello, potente, ma fuori bersaglio. Grande confusione in area all'11', quando Dia salta Dragowski che gli si fa incontro,, ma per fortuna nessuno riesce a girarla verso la porta, poi salva Caldara, che aveva sbagliato poco prima l'appoggio. Si fa vedere lo Spezia intorno al 20' con i colpi di testa di Shomurodov e poi di Kovalenko, sempre dai cross dalla sinistra di Gyasi. Ci prova direttamente dal corner Verde e Ochoa è costretto a salvarsi ripiegando, mentre una bella conclusione di Bourabia, lasciato libero di calciare da fuori dopo il corner di Verde, non va distante dal palo alla sinistra del portiere ospite. La Salernitana passa in vantaggio al 43' a causa di un'autorete di Caldara, che interviene per anticipare Piatek e beffa Dragowski nell'angolino. È lo 0-1, ma potrebbe andare peggio perché prima dell'intervallo Sambia si dribbla tutta la difesa e poi con un rasoterra impegna duramente Dragowski che si distende sulla propria destra; senza contare, nel secondo dei cinque minuti di recupero, la traversa piena colpita da Piatek e i continui batti e ribatti nell'area aquilotta.

Subito due cambi per lo Spezia, che lascia negli spogliatoi Verde e Kovalenko, per le forze fresche di Maldini (così Gyasi si sposta a destra) e Kovalenko. Si arriva al quarto d'ora e c'è poco, se non due conclusioni sul fondo di Agudelo e Dia. Proprio il colombiano al 17' tenta direttamente dalla bandierina e Ochoa si salva in extremis respingendo a terra. Il pareggio arriva al 25' quando sul passaggio indietro di Coulibaly, pasticcia Pirola e Shomurodov prende il pallone con un lob fa secco Ochoa. È l'1-1. Potrebbe passare anche passare in vantaggio il team di Semplici con la punizione di Maldini (da lui stesso procurata), ma la traversa interna gli nega il gol al 33'. E ci pensa il palo, al 38', a respingere il tiro di Ekdal in allungo, servito da Agudelo. Ci provano fino all'ultimo gli spezzini, ma non riescono nell'impresa. Comunque ci si può accontentare.

Spezia-Salernitana 1-1

PRIMO TEMPO 0-1

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Caldara, Ampadu, Nikolaou (31' st Bastoni); Bourabia, Ekdal (40' st Wisniewski), Kovalenko (1' st Zurkowski); Verde (1' st Maldini), Shomurodov, Gyasi (9' st Agudelo). A disp. Zoet, Marchetti, Holm, Sala, Beck, Krollis, Ferrer, Esposito, Cipot. All. Semplici.

SALERNITANA (3-4-1-2): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola (35' st Fazio); Sambia (35' st Bonazzoli), Vilhena (35' st Kastanos), Coulibaly, Bradaric; Candreva (24' st Bohinen); Dia, Piatek (10' st Maggiore). A disp. Fiorillo, Sepe, Bronn, Botheim, Valencia, Ekong, Iervolino, Nicolussi Caviglia, Lovato. All. Sosa.

Arbitro: Orsato di Schio (assistenti (Carbone di Napoli e Tegoni di Milano, quarto uomo Zufferli di Udine; Var Di Martino, Avar Di Bello.

Marcatori: 43' pt Caldara (Sp) su autorete; 25' st Shomurodov (Sp).