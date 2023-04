Spal-Ternana 1-1, dominio rossoverde nella ripresa

Terni, 1 aprile 2023 La Ternana pareggia a Ferrara nel finale contro la Spal ma alla fine può rammaricarsi per un primo tempo a dir poco opaco e per le tante occasioni sciupate nella ripresa. Pronti via e la Spal va in vantaggio. Cassata al primo minuto perde palle e poi affonda il contrasto su Maistro, l'arbitro fa proseguire ma richiamato dal Var assegna il rigore che Moncini trasforma. La Ternana subisce il colpo e soffre il ritmo degli avversari. Annullato il pari di Coulibaly al 25° su assist di Partipilo: palla uscita dalla linea di fondo.

La Ternana, pur rischiando poco nelle ripartenze Spal, è lenta nella manovra. Diversa la ripresa, in cui la squadra di mister Lucarelli schiaccia i padroni di casa nella propria metà campo. In un vortice di sostituzioni, la Ternana va vicino al pari con Partipilo, che sbaglia sotto porta, Diakitè, Sorensen e Corrado. Alfonso, portiere della Spal, decisivo almeno in un paio d'occasioni. All'85° il giusto pareggio di Favilli di testa su preciso assist di Partipilo. La Ternana ci prova anche nel recupero con un altro colpo di testa di Diakité.

SPAL (4-3-2-1): Alfonso, Dickmann, Meccariello , Dalle Mura, (43' st Zanellato sv), Celia, Nainggolan (22' st La Mantia , Prati, Contiliano (22' st Peda), Maistro (17' st Tunjov), Fetfatzidis (17' st Murgia ), Moncini Allenatore: Oddo .

TERNANA (3-5-2): Iannarilli , Diakite, Sorensen , Mantovani, Corrado (44' st Martella ), Di Tacchio, Coulibaly (17' st Capanni) Cassata (1' st Favilli), Palumbo (17' st Proietti) Falletti (28' st Donnarumma), Partipilo. Allenatore: Lucarelli.

ARBITRO: Rutella di Enna

SPETTATORI: 8.787, di cui 1.076 da Terni