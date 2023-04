Ancona-Carrarese 3-3, partita “pazza” e bellissima allo stadio del Conero

Ancona, 1 aprile 2023 – Partita “pazza” e bellissima allo stadio del Conero. La Carrarese va sotto di due gol nel primo quarto d'ora ma li recupera prima del riposo ed al 91' trova addirittura il gol del 3 a 2. L'Ancona la riprende un minuto dopo sancendo un pari pirotecnico e rocambolesco. I dorici iniziano pressando e la Carrarese si ritrova sotto quasi senza accorgersene su due calci da fermo. Al 5' la punizione di Petrella viene deviata da Simonetti spiazzando Breza. Al 15' sul primo corner esce male Breza e Simonetti raddoppia fiondandosi sul pallone vagante. Non bastano due schiaffi, però, a domare questa Carrarese. Macinano gioco gli apuani che accorciano le distanze al 22' con un destro magico di Bozhanaj. Al 36' Breza si oppone al rasoterra di Lombardi ma il finale di tempo è tutto di marca azzurra. Bozhanaj lancia Energe ma Perucchini lo anticipa in uscita. Al 44' l'assist sontuoso è di Capello col napoletano che stavolta trafigge il portiere. Nel recupero Capello potrebbe già calare il tris ma il suo tiro attraversa tutta la porta senza entrare. Ad inizio ripresa la traversa su colpo di testa di Spagnoli gela la

Carrarese che, però, riprende le redini del gioco. Energe si divora un gol a tu per tu con Perucchini e Schiavi è pericoloso con un paio di conclusioni da fuori. Il forte vento a favore da una mano all'Ancona che al 67' sfiora il gol con Moretti. Sul suo diagonale si riscatta Breza. Al 75' grave infortunio a Giannetti, entrato un minuto prima, che scivolando si frattura la caviglia ed è costretto ad uscire in barella. Le due squadre non si placano neppure dopo il novantesimo. Al 91' palla filtrante di Della Latta per Capello che segna con lo «scavino». L'Ancona si salva al 93' col gol di Paolucci su clamorosa ingenuità dei marmiferi.

Il tabellino

CARRARESE 3 ANCONA 3 (4-3-3): Perucchini; Mezzoni, De Santis, Camigliano, Martina; Simonetti, Gatto (1' st Paolucci), Prezioso (82' Melchiorri); Petrella (14' Lombardi) (1' st Moretti), Spagnoli, Di Massimo (58' Fantoni). A disp. Piergiacomi, Vitali, Barnabà, Brogni, Basso, Pecci, Ruani, Mattioli. All. Colavitto.

CARRARESE (3-5-2): Breza; Pelagatti (71' Marino), D'Ambrosio, Imperiale; Grassini, Della Latta, Schiavi, Bozhanaj (74' Palmieri), Cicconi (71' Coccia); Energe (74' Giannetti) (76' Castigliani), Capello. A disp. Gatti, Satalino, Folino, Frey, Mercati, Cerretelli.

All. Dal Canto. Arbitro: Catanoso di Reggio Calabria assistito da Feraboli di Brescia e Licari di Marsala; quarto ufficiale Recchia di Brindisi.

Marcatori: 4' e 15' Simonetti, 22' Bozhanaj, 44' Energe, 91' Capello, 93' Paolucci.

Note: spettatori 2368 di cui 80 ospiti per un incasso di 16,770 euro; angoli 4-5; ammoniti Gatto, Simonetti, Pelagatti, Martina, Cicconi, Paolucci; recupero 5' e 5'.