Cesena-Lucchese 1-1, grande gol di Panico

Cesena, 1 aprile 2023 – I rossoneri tornano dalla difficile trasferta di Cesena con un buon punto. Dopo il pareggio con contestazione di domenica scorsa contro la Fermana, la Lucchese ritorna di nuovo in campo e questa volta lo fa sul difficile campo del Cesena. Maraia schiera dal primo minuto De Maria in difesa, mentre a centrocampo ritorna Tumbarello. Ci provano subito i rossoneri con Fabbrini, che di testa prova a cercare la girata vincente, ma la palla termina alta sopra la traversa. Il Cesena non sta a vedere e al 7’ prova a sorprendere Cucchietti con Shpendi. Il Cesena passa in vantaggio al 23’ con Celiento, che sfrutta alla perfezione un coros di Shpendi. Una bella gara ne viene fuori, ben giocata da entrambe le formazioni. E la Lucchese al 30’ riesce a pareggiare con un gran gol di Panico che con una rovesciata batte Tozzo. L’ultima occasione del primo tempo capita sui piedi di Bruzznaiti, che impegna il portiere romagnolo alla respinta. A fine primo tempo per proteste sono stati espulsi Daniele Deoma e Michele Napoli per proteste. La Lucchese rientra in campo con il piglio giusto alla ricerca del gol, ma al 21 Shpendi scheggia la traversa, con un tiro dal limite. I bianconeri fanno un buon giro palla e anche loro cercano il gol della vittoria, ma la difesa rossoenra i chiude bene. I bianconeri ci provano fino alla fine, ma la Lucchese non concede niente alla fine torna da questo scontro diretto con un ottimo punto. Giovedì si torna di nuovo in cmapo contro un’altra big di questo campionato la Virtus Entella.

Il tabellino

CESENA (3-4-1-2): Tozzo; Ciofi, Prestia, Celiento; Adamo, De Rose (36’ st Bumbu), Brambilla (21’ st Ferrante), Calderoni (13’ st Mustacchio); Chiarello (13’ st Saber); Shpendi, Corazza. (A disp.: Lewis, Pollini, Zecca, Albertini, Bianchi, David, Udoh, Shpendi, Pieraccini). All. Toscano. LUCCHESE (4-3-3): Cucchietti; Quirini (31’st Alagna), Tiritiello, Benassai, De Maria (42’ st Merletti); Tumbarello, Franco (26’ st D’Alena), Di Quinzio (26’ st Visconti); Fabbrini (33’ st Ravasio), Panico, Bruzzaniti. (Coletta, Galletti, Ferro, Rizzo Pinna, Romero, Bianchimano, D’Ancona, Mastalli). All. Maraia. Arbitro: Scarpa di Collegno Reti: 23’ pt Celineto, 30’ pt Panico Note: angoli 6-6; ammoniti Panico, Quirini, Cucchietti e Corazza; espulsi al 40’ pt Carmine Alessandria match analist del Cesena per proteste, e durante l’intervallo, l’allenatore in seconda del Cesena Michele Napoli ed il direttore sportivo della Lucchese Daniele Deoma per proteste; recupero 1’ pt e 5’ st.