Virtus Entella-Pontedera 1-0: granata sconfitti nel finale

Chiavari, 2 aprile 2023 – Un bel Pontedera si è dovuto arrendere solo nel finale alla Virtus Entella (1-0), che con questi tre punti ha agganciato in vetta alla classifica la Reggiana. La squadra di Canzi ha espresso un ottimo calcio, creando più volte i presupposti per sbloccare la gara, e quando lo 0-0 era in dirittura d'arrivo, l'inzuccata di Tenkorang a 3' dalla fine ha gelato la squadra granata e la cinquantina di tifosi arrivati fino a Chiavari.

E che comunque alla fine hanno giustamente applaudito Espeche e compagni, che non meritavano la sconfitta e che in classifica restano in settima posizione. Giovedì al Mannucci arriva il Montevarchi

VIRTUS ENTELLA (3-4-1-2): Borra; Parodi, Sadiki, Chiosa (23’ st Reali); Tenkorang, Corbari (38’ st Faggioli), Paolucci (32’ st Siatounis), Favale (23’ st Tomaselli); Ramirez (32’ st Tascone); Zamparo, Merkaj. A disp: Paroni, De Lucia, Giammarresi, Rada, Banfi, Meazzi. All. Volpe

PONTEDERA (3-4-1-2): Siano; Marcandalli, Martinelli, Espeche; Peli (25’ st Somma), Ladinetti, Catanese (28’ st Izzillo), Perretta; Benedetti (40’ st Guidi); Nicastro, Ianesi (40’ st Mutton). A disp: Stancampiano, Vivoli, Goncalves, Shiba, Sosa, Bonfanti, De Ioannon, Markosian, Tripoli. All. Canzi Arbitro: Bonacina di Bergamo Marcatore: 42’ st Tenkorang Note: ammoniti Ladinetti, Parodi, Peli, Nicastro, Merkaj, Faggioli; angoli 5 a 7.