Inter-Fiorentina, comincia l’aprile di fuoco dei viola. Probabili formazioni e tv

Firenze, 1 aprile 2023 – E’ il giorno dei “pesci d’aprile”, ma la Fiorentina ha poca voglia di scherzare a San Siro e ha tanta voglia di realizzare una bella impresa sul campo di una “grande” come l’Inter. Si gioca alle 18 con diretta tv su Dazn.

E’ anche il compleanno di Giancarlo Antognoni (auguri!) e chissà che proprio nel giorno in cui “l’unico 10” della storia viola compie 69 anni, i gigliati non riescano a cogliere una vittoria di prestigio contro l’Inter.

Per i viola comincia un mese molto tosto: 9 partite in un mese, tra semifinali di Coppa Italia, quarti di finale di Conference League e un campionato in cui sarebbe prezioso (in chiave europea l’anno prossimo) proseguire la marcia spedita di prima della sosta.

Mister Italiano vuole un segnale importante sino da questa prima sfida del mese terribile, sperando che sia tosto anche maggio perché vorrebbe dire che i viola proseguono su tutti i fronti. E’ chiaro che a lui toccherà il compito difficile di amministrare le energie della squadra con turnover che non ne stravolgano l’identità. Mercoledì 5 aprile ci sarà la sfida a Cremona (andata della semifinale di Coppa Italia) che vale moltissimo.

A guidare l’attacco sarà ancora Cabral, sperando che la sua verve realizzativa di prima della sosta continui anche dopo. Jovic è indisponibile, in avanti Cabral dovrebbe essere “sostenuto” dal tridente Ikoné-Bonaventura-Saponara., con Gonzalez pronto a subentrare. Al centro della difesa dovrebbe toccare a Igor e Quarta con Milenkovic che parte dalla panchina.

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrji, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Mikhitaryan, Gosens; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Igor, Quarta, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Saponara; Cabral. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Arbitro: Maresca di Napoli