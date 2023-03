Fiorentina, Italiano: "Con l'Inter l'inizio di un mese dove ci giocheremo tanto"

Firenze, 31 marzo 2023 - Sabato 1 aprile riparte il campionato di Serie A dopo la sosta per le nazionali. La Fiorentina sarà impegnata alle 18:00 a San Siro contro l'Inter. Una sfida difficile per i viola, che si apprestano ad iniziare un mese che li vedrà protagonisti su tre fronti. Alla vigilia del match il tecnico Vincenzo Italiano ha risposto ad alcune domande dei tifosi sui canali social del club. Queste le sue parole: "E' stato un periodo che ci ha permesso di ricaricare le pile dopo un tour de force incredibile a marzo. Ci aspetta mese di fuoco, con nove impegni in 30 giorni. Dobbiamo prepararci sia mentalmente che fisicamente a queste gare che saranno fondamentali per il proseguo della stagione".

Come sta Sirigu?

"Mi dispiace tantissimo per Salvatore, è arrivato con grande entusiasmo, era felice di far parte della nostra famiglia ed era in una condizione invidiabile. E' un brutto infortunio che purtroppo nel nostro mestiere può capitare. Sarà sottoposto ad intervento chirurgico, io gli mando un grande in bocca al lupo. Anche se non sarà presente sarà con noi comunque".

Come stanno i nazionali?

"Stanno tutti bene. Alcuni sono arrivati mercoledì, chi ieri e ha fatto solo un allenamento. Quando ci sono gli impegni internazionali questi sono gli iter da seguire. Da oggi siamo tutti al completo. Tutti insieme dobbiamo cercare di affrontare questi impegni col massimo della fiducia".

Quali sono i maggiori pericoli contro l’Inter?

"Giocheremo in uno stadio con un grande pubblico. Ci aspetta una partita dal coefficiente di difficoltà enorme, contro una squadra che ha tantissimi punti di forza. Andiamo a San Siro a proporre quello che ci ha permesso di risalire in classifica in campionato, cercando di continuare con questa striscia positiva. Abbiamo intenzione di continuare a fare punti e ottenere soddisfazioni. Cercheremo di ripartire col piede giusto, affrontando la partita con la giusta mentalità".

Quale atteggiamento dovrà avere la Fiorentina?

"Dobbiamo avere la consapevolezza di quello che andremo a fare e di quello che abbiamo preparato. Dobbiamo avere la giusta personalità e la qualità che abbiamo messo in campo in queste ultime partite. Allo stesso tempo con rispetto dell'avversario".

La squadra è pronta per questo aprile di fuoco?

"Sappiamo che sarà un mese dove ci giocheremo tantissimo. C'è un palio una finale di Coppa Italia, una semifinale di Conference e tanti punti in campionato importanti. Tutti devono stare pronti e cercare di lavorare in quei pochi allenamenti che avremo a disposizione".