Lucchese, confermata la penalizzazione di 6 punti

Lucca, 2 aprile 2025 – E’ stato respinto il ricorso presentato dalla Lucchese e discusso questo pomeriggio dall’avvocato Riccardo Veli. In una nota si legge che la Federcalcio ha reso noto che "la Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite ha respinto il reclamo della Lucchese (Girone B di Serie C), sanzionata lo scorso 7 marzo dal Tribunale Federale Nazionale con 6 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva. La società era stata deferita a seguito di segnalazioni della Covisoc per una serie di violazioni di natura amministrativa". Arriva quindi la prima certezza i rossoneri chiuderanno il campionato con 6 punti di penalizzazione, che renderà ancora più difficile e complicata la salvezza. Ma sia chiaro nessuno degli addetti ai lavori credeva che questo ricorso sarebbe stato accettato, in primis i giocatori e lo staff tecnico, che stanno cercando soltanto con le proprie forze di salvare una stagione che rischia di essere fallimentare.

In tanto questo pomeriggio il sindaco, gran parte della Giunta e del consiglio comunale hanno raggiunto la squadra al campo di Saltocchio, per un confronto e per capire come poter agire insieme per evitare che la Lucchese sparisca dal panorama calcistico professionistico. Anche Claudio Frediani consigliere comunale di Capannori sta cercando di far convocare un consiglio straordinario, dove coinvolgere le realtà imprenditoriali del Comune. Insomma se il tessuto imprenditoriale, sta cercando di muoversi con il coinvolgimento delle istituzioni, domani si potrebbe finalmente capire qualcosa del futuro rossonero. Si dovrebbe, il condizionale è d’obbligo, svolgere una conferenza stampa, tenuta dal nuovo proprietario Benedetto Mancini, per spiegare quali sono le reali intenzioni. Una cosa è certa se entro venerdì non arriveranno i pagamenti o parte di essi, i giocatori, come già comunicato ieri con una nota dell’Aic non scenderanno in campo sabato nel derby contro il Pontedera. Un epilogo che sarebbe gin troppo penalizzante e che rischierebbe di offuscare, quanto di buono i giocatori e tutto lo staff tecnico stanno facendo in questo momento. Intanto dopo la visita di ieri di Mancini al campo di Saltocchio i dubbi nello staff e nella squadra continuano ad aleggiare e non sembrano essere stati fugati dalla presenza del nuovo proprietario.