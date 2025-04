Crisi della Lucchese calcio. Anche Capannori si mobilita: "Subito un consiglio comunale"

Il consigliere comunale di maggioranza a Capannori, Mauro Frediani, sta lavorando per la convocazione di una seduta straordinaria della massima assemblea cittadina sulle vicende della Lucchese calcio. La più gloriosa compagine della Provincia, (con diversi campionati di serie A nella sua blasonata storia) versa in un momento particolarmente critico, come tutti sanno. Tre cambi di proprietà in poche settimane, nubi scure all’orizzonte, la speranza di evitare quello che sarebbe il quarto fallimento negli ultimi 17 anni. Tutto ciò con la squadra che, quantunque non percepisca un euro da mesi, sul campo sta lottando come l’animale simbolo del club rossonero, la Pantera.

Come dimostra il sonoro 4-1 inflitto alla Ternana, seconda in classifica, miglior attacco e miglior difesa del campionato. Però non basterà se non si troverà una soluzione stabile. Frediani, tra l’altro, ha anche messo in contatto i dirigenti con varie aziende che si sono impegnate per garantire il necessario, ad esempio un ristorante del Compitese offre i pasti, altre imprese hanno assicurato la copertura finanziaria per le trasferte. In tanti hanno voluto dare una mano.

"La normativa stabilisce che serve un quinto dei consiglieri per la seduta straordinaria del civico consesso – dichiara Frediani – e vediamo di organizzarlo a breve. Bisogna impegnarci a tutelare quello che non è soltanto un patrimonio sportivo ma anche culturale". Tra l’altro anni fa, si era addirittura parlato di sistemare lo stadio capannorese, nell’ambito della Cittadella dello Sport, per farci allenare i rossoneri. Poi i ritardi da un lato nel completare l’infrastruttura e le vicissitudini sempre più negative della società calcistica, hanno fatto eclissare tutto.

Ma.Ste.