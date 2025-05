Maltempo, nuova allerta meteo in Toscana: le aree coinvolte

Firenze, 7 maggio 2025 – Prosegue la fase di maltempo in Toscana. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta meteo gialla per temporali forti, rischio idrogeologico e idraulico. Oggi, 7 maggio, e domani 8 maggio previste ancora condizioni di marcata instabilità associata a rovesci sparsi o locali temporali, anche forti, in particolare sulle zone occidentali. L’allerta per rischio idrogeologico e temporali forti è valida sulla Toscana centro-occidentale e l’Arcipelago, dalle 18 di oggi fino alle 13 di domani. Quella per rischio idraulico del reticolo principale, invece, è valida nella giornata di domani fino alle ore 14, nelle zone Etruria.

Pioggia

Oggi, mercoledì, attesi possibili rovesci o brevi temporali sparsi. Dalla sera peggioramento ulteriore su Arcipelago con possibili temporali localmente forti. Domani, giovedì, durante la notte e fino al mattino possibili precipitazioni, anche di forte intensità in Arcipelago.

Temporali

Oggi, mercoledì, fino al tardo pomeriggio possibili locali temporali. Dalla sera i temporali potranno localmente risultare forti in Arcipelago e potranno persistere fino alla mattina di domani, giovedì. Possibili anche forti colpi di vento e grandinate. Domani, temporali sparsi potranno essere possibili anche su gran parte della regione.