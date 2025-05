Roma-Fiorentina: giro di campo, con lacrime, per Edoardo Bove

Roma, 4 maggio 2025 – Dopo partita commovente di Roma-Fiorentina, nel segno di Edoardo Bove. Il giovane giocatore della Fiorentina, che ha dovuto interrompere l’attività dopo il malore in campo del 1° dicembre in Fiorentina-Inter, è legatissimo e grato al club viola per tutto il sostegno avuto. Le sue origini, però, sono romane e romaniste, quindi è ovvio che Roma-Fiorentina sia stata una gara particolare per lui. Ancor più particolare il dopo partita con striscioni e cori dell’Olimpico, da parte dei tifosi romanisti, tutti per lui in un giro di campo che ha commosso fino alle lacrime il giovane Bove.