Celeste Pin, la moglie presenta una denuncia per omicidio: “Indagate”

Firenze, 26 luglio 2025 – La procura di Firenze ha disposto la restituzione della salma dell’ex calciatore Celeste Pin, 64 anni, alla famiglia. Al momento, l’ipotesi più accreditata nell’inchiesta per omicidio colposo, senza indagati, aperta dalla pm Silvia Zannini, resta il suicidio. A dare l’allarme, martedì scorso, quando l’ex difensore viola è stato trovato morto nella sua abitazione sulle colline di Firenze, è stato un familiare. Sul posto sono intervenuti la polizia e il personale sanitario. Gli investigatori non hanno rinvenuto biglietti che spiegherebbero i motivi del gesto.

Anche per questo motivo, la ex moglie del calciatore, Elena Fabbri, come riportato ieri dal sito ’Firenze e dintorni’, ha scritto in procura affinché non si archivino le indagini e si faccia luce su alcune ombre di questa tragica vicenda. La donna, dalla cui relazione con il calciatore viola sono nati due figli, ha presentato una denuncia contro ignoti per omicidio, chiedendo l’esame tossicologico, il sequestro del cellulare di Celeste e sigilli all’abitazione dove è stato rinvenuto privo di vita. A detta della ex moglie, Pin, nonostante una depressione che lo affliggeva da anni, stava attraversando un buon momento e, a testimonianza di questo, la mattina precedente alla tragedia le aveva inviato anche una foto.