Il silenzio ovattato tra gli alberi: com’è la villa di Forte dei Marmi che fu di Armani e quanto vale

Forte dei Marmi, 15 settembre 2025 – Una dimora da sogno, i cui interni sono composti da ampi spazi aperti. Con arredamenti che si fondono con il paesaggio e ricordano il mare. E’ una delle ville che furono più care a Giorgio Armani. Il compianto stilista, quando ancora era nella prima parte della sua folgorante carriera, acquistò come sua residenza al mare la casa di Forte dei Marmi.

Dal colore rosso, si affaccia su viale Morin, che corre parallelo alla spiaggia. Una dimora con piscina, dal grande parco ricco di pini marittimi. Una casa che è stata negli anni celebrata da molte riviste di arredamento. Il valore attuale della villa, che fu acquistata da Armani circa quarant’anni fa, è di circa nove milioni. Un luogo del cuore per lo stilista, molto legato alla Versilia.

La villa di Armani a Forte dei Marmi

E’ qui che, proprio poche settimane prima della sua morte, aveva perfezionato l’acquisto della storica Capannina. Il locale da ballo che ha attraversato le generazioni è stato acquistato anche questo in un’operazione dettata dal cuore. Fu qui che conobbe Sergio Galeotti, suo compagno che poi morì per una malattia nell’agosto del 1985.

Tutto o quasi è rimasto com’era negli anni Ottanta nella casa di Forte dei Marmi, aveva spiegato Giorgio Armani aprendo le sue dimore alla rivista Architectural Digest. Una casa che aveva definito arredata come una capanna sul mare. Nella quale poche erano state le modifiche. Negli anni era stato aggiunta una spa e altri attrezzi per lo sport. Nel silenzio ovattato del giardino, con la brezza marina tra gli alberi, Armani trovava la pace nei momenti di relax. La sua privacy è sempre stata pienamente rispettata in viale Morin, dove sono molte le ville che si affacciano sulla strada, d’inverno solitaria, d’estate attraversata da decine di biciclette di chi raggiunge dalla sua abitazione la spiaggia.

Molte le dimore possedute nei luoghi più esclusivi: Armani aveva ville a St Moritz, Pantelleria, Broni. Ma anche un appartamento a New York per quanto concerne le residenze internazionali.