Addio a Giorgio Armani, la Maremma nel cuore dello stilista più famoso

Castiglione della Pescaia, 5 settembre 2025 – Giorgio Armani è morto. Aveva 91 anni. “Con infinito cordoglio, il gruppo Armani annuncia la scomparsa del suo ideatore, fondatore e instancabile motore. Il signor Armani, come è sempre stato chiamato con rispetto e ammirazione da dipendenti e collaboratori, si è spento serenamente, circondato dai suoi cari”. Questo il messaggio che, poco dopo il decesso, il gruppo da lui fondato ha deciso di rendere pubblica la morte del fondatore.

La notizia della morte dello stilista ha avuto una larga eco anche in Maremma, terra a cui Giorgio Armani era legato, come del resto a tutta la Toscana: è di pochi giorni fa il comunicato con cui ufficializzava di avere acquisito ’La Capannina’ a Forte dei Marmi, con un gesto che definiva ’affettivo, un ritorno alle origini’. Proprio lì, negli anni Sessanta, aveva conosciuto Sergio Galeotti, divenuto poi suo compagno di vita e di lavoro. Non solo. Armani aveva infatti scelto anche Castiglione della Pescaia per la sua nuova collezione primavera- estate 2025. E il caso ha voluto che fosse l’ultima della sua vita: all’inizio dell’inverno, nelle strade di Milano hanno spiccato per mesi le immagini della nuova campagna pubblicitaria di Armani, che ha trovato ispirazione nella bellezza della Maremma più selvaggia: sullo sfondo, la suggestiva Casa Rossa Ximenes, scenario perfetto per uno shooting d’eccellenza.

La foto della collezione primavera-estate 2025 di Giorgio Armani, con dietro la Casa rossa Ximenes in Diaccia Botrona

Un brand iconico della moda internazionale che ha scelto una destinazione d’eccellenza come Castiglione della Pescaia per esaltare la sua visione di stile e raffinatezza. “Un incontro perfetto tra lusso e territorio - scrissero dal Comune di Castiglione della Pescaia - che ci ha reso molto orgogliosi”. Qualche giorno fa Giorgio Armani aveva voluto controllare e approvare tutti i look della collezione dei 50 anni, quella che sfilerà nella prossima fashion week. Alcune settimane fa, poco prima del 91esimo compleanno, una infezione polmonare lo aveva costretto a un ricovero e a una convalescenza nella sua casa in via Borgonuovo, a Milano. Già lo scorso anno aveva avuto un problema, poi risolto: e alle sfilate di giugno 2024, tre giorni dopo le dimissioni dall’ospedale, aveva voluto salutare i suoi ospiti dopo gli show.