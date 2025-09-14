Cena charity. Raccolti i fondi per gli animali

C’era la magia della spiaggia la sera, dei punti luce, della convivialità dal sapore domestico. E pure la maxi torta a tema con gli amici a quattrozampe. La serata charity promossa da Rosaria Luconi ha fatto centro ed in ritorno in quella che era la sua naturale location – la suggestiva spiaggia comunale delle Boe – si è dimostrato vincente. Circa 100 persone hanno partecipato infatti all’evento per raccogliere fondi (messi insieme 6mila euro) da destinare alle associazioni animaliste del territorio. Un appuntamento che da 30 anni caratterizza la fine dell’estate e che ha ritrovato il suo fascino grazie ad una cena partecipata e dal clima familiare. Presente anche l’istruttore cinofilo Marco Bertoli che ha portato la sua testimonianza. L’iniziativa ha contato sul sostegno di Magazzini Bracchi e della nuova gestione dello stabilimento Le Boe che ha interamente offerto la cena, mentre aziende vinicole hanno fornito le bottiglie: in sostanza l’intero ricavato è stato immediatamente donato in parti uguali alle tre associazioni animaliste (Asav, Nati Liberi e Il rifugio via Olmi) presenti così sostenendone le attività per i tanti randagi seguiti. A creare maggior coinvolgimento è stata la lotteria con una cascata di premi segno della nutrita presenza di attività che hanno voluto dare una mano al progetto. "Sono davvero soddisfatta – ha commentato Rosaria Luconi, ex moglie del campione di tennis Adriano Panatta – perchè questa edizione è stata speciale non solo per i tanti amici, ma anche per il ritorno alla spiaggia comunale che fu il punto di partenza di questo impegno per i cani e i gatti".

Fra.Na.